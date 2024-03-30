«Енисей» обыграл «Химки», Ломакин оформил дубль
«Енисей» в матче 25-летнего тура ФНЛ обыграл на своем поле «Химки» со счетом 3:1.
У хозяев дубль оформил Александр Ломакин, еще по голу забили Андрей Мазурин и Максим Савельев. У гостей отличился Тимур Касимов.
После этого матча «Енисей» с 33 очками занимает восьмое место в турнирной таблице, «Химки» с 42 очками — на первой строчке.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Химки
|24
|12
|6
|6
|37-27
|42
|
2
|Акрон
|23
|12
|5
|6
|32-19
|41
|
3
|Динамо Мх
|23
|12
|4
|7
|24-13
|40
|
4
|Арсенал
|23
|10
|10
|3
|28-15
|40
|
5
|Родина
|23
|10
|7
|6
|35-20
|37
|
6
|Тюмень
|23
|10
|6
|7
|28-21
|36
|
7
|Алания
|23
|9
|9
|5
|25-25
|36
|
8
|Енисей
|24
|10
|3
|11
|41-33
|33
|
9
|Нефтехимик
|23
|9
|6
|8
|23-21
|33
|
10
|КАМАЗ
|23
|7
|8
|8
|21-23
|29
|
11
|СКА-Хаб.
|23
|7
|7
|9
|22-26
|28
|
12
|Торпедо
|23
|7
|7
|9
|19-23
|28
|
13
|Шинник
|23
|7
|6
|10
|27-36
|27
|
14
|Ленинградец
|23
|6
|6
|11
|16-28
|24
|
15
|Сокол
|23
|6
|6
|11
|19-37
|24
|
16
|Черноморец
|23
|5
|9
|9
|21-28
|24
|
17
|Кубань
|23
|5
|6
|12
|17-29
|21
|
18
|Волгарь
|23
|4
|9
|10
|18-29
|21
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|30.03
|08:00
|
Енисей – Химки
|4 : 1
|30.03
|14:00
|
СКА-Хаб. – Сокол
|- : -
|30.03
|16:00
|
Торпедо – КАМАЗ
|- : -
|30.03
|16:00
|
Шинник – Ленинградец
|- : -
|30.03
|16:00
|
Арсенал – Тюмень
|- : -
|30.03
|19:30
|
Родина – Волгарь
|- : -
|31.03
|17:00
|
Алания – Черноморец
|- : -
|31.03
|17:30
|
Нефтехимик – Акрон
|- : -
|1.04
|17:00
|
Кубань – Динамо Мх
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Джонатан Окоронкво
Арсенал Т
|13
|
|
Иван Тимошенко
Родина
|13
|
|
Ислам Машуков
Алания
|10
|П
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|6
|
|
Никита Глушков
Енисей
|5
|
|
Эгаш Касинтура
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Заурбек Плиев
Сокол, Родина
|11
|1
|5
|
|
Заур Тарба
Алания
|18
|1
|5
|
|
Евгений Осипов
Кубань
|16
|1
|3
Новости