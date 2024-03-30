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Сегодня, 09:58

«Енисей» обыграл «Химки», Ломакин оформил дубль

Сергей Разин
корреспондент
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«Енисей» в матче 25-летнего тура ФНЛ обыграл на своем поле «Химки» со счетом 3:1.

У хозяев дубль оформил Александр Ломакин, еще по голу забили Андрей Мазурин и Максим Савельев. У гостей отличился Тимур Касимов.

После этого матча «Енисей» с 33 очками занимает восьмое место в турнирной таблице, «Химки» с 42 очками — на первой строчке.

Россия. Мелбет-Первая Лига. 25-й тур
30 мар, 08:00. Арена Енисей (Красноярск)
Енисей
4:1
Химки

ФК Енисей
ФК Химки
0
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Первая лига: расписание трансляций матчей тура ФНЛ 30 марта
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Химки 24 12 6 6 37-27 42
2
 Акрон 23 12 5 6 32-19 41
3
 Динамо Мх 23 12 4 7 24-13 40
4
 Арсенал 23 10 10 3 28-15 40
5
 Родина 23 10 7 6 35-20 37
6
 Тюмень 23 10 6 7 28-21 36
7
 Алания 23 9 9 5 25-25 36
8
 Енисей 24 10 3 11 41-33 33
9
 Нефтехимик 23 9 6 8 23-21 33
10
 КАМАЗ 23 7 8 8 21-23 29
11
 СКА-Хаб. 23 7 7 9 22-26 28
12
 Торпедо 23 7 7 9 19-23 28
13
 Шинник 23 7 6 10 27-36 27
14
 Ленинградец 23 6 6 11 16-28 24
15
 Сокол 23 6 6 11 19-37 24
16
 Черноморец 23 5 9 9 21-28 24
17
 Кубань 23 5 6 12 17-29 21
18
 Волгарь 23 4 9 10 18-29 21
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23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
30.03 08:00
Енисей – Химки
 4 : 1
30.03 14:00
СКА-Хаб. – Сокол
 - : -
30.03 16:00
Торпедо – КАМАЗ
 - : -
30.03 16:00
Шинник – Ленинградец
 - : -
30.03 16:00
Арсенал – Тюмень
 - : -
30.03 19:30
Родина – Волгарь
 - : -
31.03 17:00
Алания – Черноморец
 - : -
31.03 17:30
Нефтехимик – Акрон
 - : -
1.04 17:00
Кубань – Динамо Мх
 - : -
Все результаты / календарь
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ЖК
Г
Джонатан Окоронкво

Джонатан Окоронкво

Арсенал Т

 13
Иван Тимошенко

Иван Тимошенко

Родина

 13
Ислам Машуков

Ислам Машуков

Алания

 10
П
Бутта Магомедов

Бутта Магомедов

Химки

 6
Никита Глушков

Никита Глушков

Енисей

 5
Эгаш Касинтура

Эгаш Касинтура

Динамо

 5
И К Ж
Заурбек Плиев

Заурбек Плиев

Сокол, Родина

 11 1 5
Заур Тарба

Заур Тарба

Алания

 18 1 5
Евгений Осипов

Евгений Осипов

Кубань

 16 1 3
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