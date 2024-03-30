«Енисей» обыграл «Химки», Ломакин оформил дубль

«Енисей» в матче 25-летнего тура ФНЛ обыграл на своем поле «Химки» со счетом 3:1.

У хозяев дубль оформил Александр Ломакин, еще по голу забили Андрей Мазурин и Максим Савельев. У гостей отличился Тимур Касимов.

После этого матча «Енисей» с 33 очками занимает восьмое место в турнирной таблице, «Химки» с 42 очками — на первой строчке.