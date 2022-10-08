Губерниев: «Владимир Быстров известный специалист по домашнему насилию, дипломированный психолог»
Комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал заявление экс-игрока сборной России Владимира Быстрова, который ранее отреагировал на скандал вокруг футболиста «Балтики» Гочи Гогричиани.
Быстров странно высказался о скандале с участием форварда «Балтики», который ранее избил свою девушку: «Гоча Гогричиани избил свою девушку? Заслужила, может», — сказал бывший футболист.
«Владимир Быстров известный специалист по домашнему насилию, дипломированный психолог. Он знает, о чем говорит.
Временами его реакции могут быть слишком эмоциональными. Даже если эта девушка тысячу раз это заслужила, то что теперь, руку поднимать? Мне кажется, Владимир Быстров неправ.
Мы полемизировали с Владимиром и на тему тренера волейбольной команды из Калининграда. Я не был согласен с Быстровым, а Володя со мной. Пожелаю моему другу Владимиру Быстрову, чтобы он никогда не стал жертвой домашнего насилия», — сказал Губерниев Sport24.
Напомним, что ранее девушка игрока «Балтики», Кристина Куддус, объявила Гочу в избиении. Клуб отстранил Гогричиани от тренировочного процесса я заявил о том, что ведет внутреннее разбирательство произошедшего.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Алания
|14
|9
|4
|1
|27-12
|31
|
2
|Балтика
|14
|7
|6
|1
|23-14
|27
|
3
|КАМАЗ
|14
|7
|5
|2
|20-11
|26
|
4
|Рубин
|14
|7
|4
|3
|27-18
|25
|
5
|Волгарь
|14
|6
|5
|3
|13-9
|23
|
6
|Енисей
|14
|6
|5
|3
|20-16
|23
|
7
|Арсенал
|14
|6
|4
|4
|20-15
|22
|
8
|Нефтехимик
|14
|5
|4
|5
|13-11
|19
|
9
|Шинник
|14
|5
|3
|6
|16-16
|18
|
10
|Динамо Мх
|14
|4
|6
|4
|11-12
|18
|
11
|СКА-Хаб.
|14
|4
|5
|5
|18-18
|17
|
12
|Кубань
|14
|4
|4
|6
|14-14
|16
|
13
|Уфа
|14
|4
|4
|6
|10-17
|16
|
14
|Акрон
|14
|3
|6
|5
|12-20
|15
|
15
|Велес
|14
|4
|1
|9
|12-20
|13
|
16
|Краснодар-2
|14
|3
|3
|8
|11-22
|12
|
17
|Родина
|14
|2
|5
|7
|11-19
|11
|
18
|Волга
|14
|1
|4
|9
|8-22
|7
|23.10
|00:00
|
Акрон – Рубин
|- : -
|23.10
|00:00
|
Арсенал – Волгарь
|- : -
|23.10
|00:00
|
Балтика – Волга
|- : -
|23.10
|00:00
|
Динамо Мх – Кубань
|- : -
|23.10
|00:00
|
Краснодар-2 – Алания
|- : -
|23.10
|00:00
|
Енисей – Уфа
|- : -
|23.10
|00:00
|
Родина – Нефтехимик
|- : -
|23.10
|00:00
|
Шинник – КАМАЗ
|- : -
|23.10
|00:00
|
СКА-Хаб. – Велес
|- : -
|Г
|
|
Евгений Луценко
Арсенал Т
|7
|
|
Артур Галоян
Алания
|6
|
|
Гедеон Гузина
Балтика
|6
|П
|
|
Артур Галоян
Алания
|8
|
|
Александр Гаглоев
КАМАЗ
|6
|
|
Владислав Лазарев
Балтика
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Артур Гилязетдинов
Волгарь
|11
|1
|4
|
|
Денис Кутин
Волга Ул
|8
|1
|3
|
|
Сергей Дмитриев
Родина
|13
|1
|3