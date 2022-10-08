Губерниев: «Владимир Быстров известный специалист по домашнему насилию, дипломированный психолог»

Комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал заявление экс-игрока сборной России Владимира Быстрова, который ранее отреагировал на скандал вокруг футболиста «Балтики» Гочи Гогричиани.

Быстров странно высказался о скандале с участием форварда «Балтики», который ранее избил свою девушку: «Гоча Гогричиани избил свою девушку? Заслужила, может», — сказал бывший футболист.

«Владимир Быстров известный специалист по домашнему насилию, дипломированный психолог. Он знает, о чем говорит.

Временами его реакции могут быть слишком эмоциональными. Даже если эта девушка тысячу раз это заслужила, то что теперь, руку поднимать? Мне кажется, Владимир Быстров неправ.

Мы полемизировали с Владимиром и на тему тренера волейбольной команды из Калининграда. Я не был согласен с Быстровым, а Володя со мной. Пожелаю моему другу Владимиру Быстрову, чтобы он никогда не стал жертвой домашнего насилия», — сказал Губерниев Sport24.

Напомним, что ранее девушка игрока «Балтики», Кристина Куддус, объявила Гочу в избиении. Клуб отстранил Гогричиани от тренировочного процесса я заявил о том, что ведет внутреннее разбирательство произошедшего.