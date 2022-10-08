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8 октября, 16:17

Губерниев: «Владимир Быстров известный специалист по домашнему насилию, дипломированный психолог»

Иван Шитик
Корреспондент
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Комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал заявление экс-игрока сборной России Владимира Быстрова, который ранее отреагировал на скандал вокруг футболиста «Балтики» Гочи Гогричиани.

Быстров странно высказался о скандале с участием форварда «Балтики», который ранее избил свою девушку: «Гоча Гогричиани избил свою девушку? Заслужила, может», — сказал бывший футболист.

«Владимир Быстров известный специалист по домашнему насилию, дипломированный психолог. Он знает, о чем говорит.

Временами его реакции могут быть слишком эмоциональными. Даже если эта девушка тысячу раз это заслужила, то что теперь, руку поднимать? Мне кажется, Владимир Быстров неправ.

Мы полемизировали с Владимиром и на тему тренера волейбольной команды из Калининграда. Я не был согласен с Быстровым, а Володя со мной. Пожелаю моему другу Владимиру Быстрову, чтобы он никогда не стал жертвой домашнего насилия», — сказал Губерниев Sport24.

Напомним, что ранее девушка игрока «Балтики», Кристина Куддус, объявила Гочу в избиении. Клуб отстранил Гогричиани от тренировочного процесса я заявил о том, что ведет внутреннее разбирательство произошедшего.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-10-08-guberniyev-pozhelayu-moyemu-drugu-bystrovu-chtoby-on-nikogda-ne-stal-zhertvoy-domashnego-nasiliya
Владимир Быстров
ФК Балтика
Дмитрий Губерниев
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 Алания 14 9 4 1 27-12 31
2
 Балтика 14 7 6 1 23-14 27
3
 КАМАЗ 14 7 5 2 20-11 26
4
 Рубин 14 7 4 3 27-18 25
5
 Волгарь 14 6 5 3 13-9 23
6
 Енисей 14 6 5 3 20-16 23
7
 Арсенал 14 6 4 4 20-15 22
8
 Нефтехимик 14 5 4 5 13-11 19
9
 Шинник 14 5 3 6 16-16 18
10
 Динамо Мх 14 4 6 4 11-12 18
11
 СКА-Хаб. 14 4 5 5 18-18 17
12
 Кубань 14 4 4 6 14-14 16
13
 Уфа 14 4 4 6 10-17 16
14
 Акрон 14 3 6 5 12-20 15
15
 Велес 14 4 1 9 12-20 13
16
 Краснодар-2 14 3 3 8 11-22 12
17
 Родина 14 2 5 7 11-19 11
18
 Волга 14 1 4 9 8-22 7
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23.10 00:00
Акрон – Рубин
 - : -
23.10 00:00
Арсенал – Волгарь
 - : -
23.10 00:00
Балтика – Волга
 - : -
23.10 00:00
Динамо Мх – Кубань
 - : -
23.10 00:00
Краснодар-2 – Алания
 - : -
23.10 00:00
Енисей – Уфа
 - : -
23.10 00:00
Родина – Нефтехимик
 - : -
23.10 00:00
Шинник – КАМАЗ
 - : -
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Г
Евгений Луценко

Евгений Луценко

Арсенал Т

 7
Артур Галоян

Артур Галоян

Алания

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Гедеон Гузина

Гедеон Гузина

Балтика

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П
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КАМАЗ

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Балтика

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И К Ж
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Волгарь

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Денис Кутин

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