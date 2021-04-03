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«СКА-Хабаровск» обыграл «Оренбург» благодаря голу Базелюка

10:12
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«СКА-Хабаровск» на своем поле обыграл «Оренбург» в матче 34-го тура Олимп-ФНЛ.

Единственный гол забил нападающий хабаровчан Константин Базелюк.

Благодаря победе «СКА-Хабаровск» поднялся на 9-е место в турнирной таблице, на счету команды 50 очков в 34 матчах. «Оренбург» идет на 2-й строчке с 70 очками в 34 встречах.

Олимп — ФНЛ

34-й тур

«СКА-Хабаровск» (Хабаровск) — «Оренбург» — 1:0 (1:0)

Гол: Базелюк, 27.

«СКА-Хабаровск» (Хабаровск): Городовой, Эммерсон, Суслов, Мануйлов, Большаков, Малеев, Квеквескири (Грачев, 74), Батютин (Колесниченко, 59), Мартусевич (Тарадуда, 86), Базелюк (Никифоров, 68), Барков (Першин, 80).

«Оренбург»: Климович, Сиваков, Малых (Палиенко, 83), Гойкович, Бреев (Ил.Воробьев, 74), Ткачук, Нойок, Миронов, Прудников (Эктов, 61), А.В.Козлов, Дм.Воробьев.

Предупреждения: Миронов, 28. Малых, 40. Базелюк, 43. Мануйлов, 55.

Судья: Сельдяков (Балашиха).

3 апреля. Хабаровск. Стадион им. Ленина.

Олимп - ФНЛ: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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