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Хет-трик Сергеева принес «Крыльям» крупную победу над «Текстильщиком»

15:59
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«Крылья Советов» обыграли «Текстильщик» в матче 34-го тура чемпионата Олимп — ФНЛ.

Нападающий самарцев Иван Сергеев оформил хет-трик.

«Крылья Советов» продолжают лидировать в турнирной таблице РПЛ, набрав 79 очков.

Олимп — ФНЛ

34-й тур

«Крылья Советов» (Самара) — «Текстильщик» (Иваново) — 4:0 (2:0)

Голы: Сергеев, 26 (1:0). Сергеев, 39 (2:0). Сергеев, 50 (3:0). Голенков, 86 (4:0).

«Крылья Советов» (Самара): Овсянников, Чернов, Полуяхтов, Горшков (Сарвели, 61), Божин, Витюгов (Хади, 67), Рикарду Алвеш, Зиньковский (Комбаров, 58), Кабутов, Цыпченко (Ежов, 71), Сергеев (Голенков, 57).

«Текстильщик» (Иваново): Ал.С.Смирнов, Губочкин (Альшанский, 52), Макушкин, Фомин, Обивалин, Романенко (Агеев, 46), Машуков (Сысуев, 73), Батов, Маричев (Мосейчук, 42), Горюшкин, Бачинский (Каменщиков, 66).

Предупреждения: Горюшкин, 60. Макушкин, 69. Полуяхтов, 76. Альшанский, 83.

Удаление: Макушкин, 89.

Судья: Стрельцов (Ростов-на-Дону).

3 апреля. Самара. Стадион «Самара Арена».

«Велес» (Москва) — «Енисей» (Красноярск) — 1:1 (0:0)

Голы: Галоян, 72 — с пенальти (1:0). Кичин, 78 — с пенальти (1:1).

«Велес» (Москва): Косаревский, Ботака-Иобома (Малания, 81), Кахидзе, Вакулич, Климов, Кирсанов (Фищенко, 46), Родионов, Осипов, Майга (Галоян, 46), Боковой (Федчук, 61), Н'Диай (Чуканов, 70).

«Енисей» (Красноярск): Опарин, Гарбуз, Кичин, Цховребов, Марков, Ланин, Глушков (Комков, 74), Песиков (Раздорских, 68), Зотов, Ломакин (Саная, 71), Лескано (Билоног, 85).

Предупреждения: Кирсанов, 2. Лескано, 2. Родионов, 68. Ланин, 74. Вакулич, 77. Марков, 86. Зотов, 90+1.

Судья: Куликов (Саранск).

3 апреля. Домодедово. Стадион «Авангард».

«Акрон» (Тольятти) — «Томь» (Томск) — 0:0

«Акрон» (Тольятти): Волков, Литвин, Чичерин, Феррейра, Килин, Причиненко (Чудин, 46), Баланович (Бойцов, 62), Нихаев (Жестоков, 23), Гогричиани (Квеквескири, 62), Майрович, Делькин (Потапов, 90).

«Томь» (Томск): Арапов, Лапшов, Евсеев, Синяк (Пенчиков, 66), Денисов, Сакович, Талалай, Цикаридзе (Давыдов, 37. Андреев, 82), Кривцов, Симонян, Косарев (Дмитриев, 74).

Предупреждения: Цикаридзе, 34. Причиненко, 44. Давыдов, 46. Майрович, 52. Синяк, 63. Жестоков, 72.

Удаление: Чичерин, 19.

Судья: Чебан (Москва).

3 апреля. Жигулевск. Стадион «Кристалл».

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/russia/first/2020-2021/

Олимп - ФНЛ: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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