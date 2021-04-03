Хет-трик Сергеева принес «Крыльям» крупную победу над «Текстильщиком»
«Крылья Советов» обыграли «Текстильщик» в матче 34-го тура чемпионата Олимп — ФНЛ.
Нападающий самарцев Иван Сергеев оформил хет-трик.
«Крылья Советов» продолжают лидировать в турнирной таблице РПЛ, набрав 79 очков.
Олимп — ФНЛ
34-й тур
«Крылья Советов» (Самара) — «Текстильщик» (Иваново) — 4:0 (2:0)
Голы: Сергеев, 26 (1:0). Сергеев, 39 (2:0). Сергеев, 50 (3:0). Голенков, 86 (4:0).
«Крылья Советов» (Самара): Овсянников, Чернов, Полуяхтов, Горшков (Сарвели, 61), Божин, Витюгов (Хади, 67), Рикарду Алвеш, Зиньковский (Комбаров, 58), Кабутов, Цыпченко (Ежов, 71), Сергеев (Голенков, 57).
«Текстильщик» (Иваново): Ал.С.Смирнов, Губочкин (Альшанский, 52), Макушкин, Фомин, Обивалин, Романенко (Агеев, 46), Машуков (Сысуев, 73), Батов, Маричев (Мосейчук, 42), Горюшкин, Бачинский (Каменщиков, 66).
Предупреждения: Горюшкин, 60. Макушкин, 69. Полуяхтов, 76. Альшанский, 83.
Удаление: Макушкин, 89.
Судья: Стрельцов (Ростов-на-Дону).
3 апреля. Самара. Стадион «Самара Арена».
«Велес» (Москва) — «Енисей» (Красноярск) — 1:1 (0:0)
Голы: Галоян, 72 — с пенальти (1:0). Кичин, 78 — с пенальти (1:1).
«Велес» (Москва): Косаревский, Ботака-Иобома (Малания, 81), Кахидзе, Вакулич, Климов, Кирсанов (Фищенко, 46), Родионов, Осипов, Майга (Галоян, 46), Боковой (Федчук, 61), Н'Диай (Чуканов, 70).
«Енисей» (Красноярск): Опарин, Гарбуз, Кичин, Цховребов, Марков, Ланин, Глушков (Комков, 74), Песиков (Раздорских, 68), Зотов, Ломакин (Саная, 71), Лескано (Билоног, 85).
Предупреждения: Кирсанов, 2. Лескано, 2. Родионов, 68. Ланин, 74. Вакулич, 77. Марков, 86. Зотов, 90+1.
Судья: Куликов (Саранск).
3 апреля. Домодедово. Стадион «Авангард».
«Акрон» (Тольятти) — «Томь» (Томск) — 0:0
«Акрон» (Тольятти): Волков, Литвин, Чичерин, Феррейра, Килин, Причиненко (Чудин, 46), Баланович (Бойцов, 62), Нихаев (Жестоков, 23), Гогричиани (Квеквескири, 62), Майрович, Делькин (Потапов, 90).
«Томь» (Томск): Арапов, Лапшов, Евсеев, Синяк (Пенчиков, 66), Денисов, Сакович, Талалай, Цикаридзе (Давыдов, 37. Андреев, 82), Кривцов, Симонян, Косарев (Дмитриев, 74).
Предупреждения: Цикаридзе, 34. Причиненко, 44. Давыдов, 46. Майрович, 52. Синяк, 63. Жестоков, 72.
Удаление: Чичерин, 19.
Судья: Чебан (Москва).
3 апреля. Жигулевск. Стадион «Кристалл».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/russia/first/2020-2021/
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