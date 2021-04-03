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«Астана» арендовала форварда «Крыльев Советов»

09:45
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«Крылья Советов» объявили о переходе нападающего самарцев Абата Аймбетова в «Астану» на правах аренды.

Официальный сайт самарцев сообщает, что арендное соглашение рассчитано до 1 июля. Отмечается, что приглашение Аймбетова — личная инициатива главного тренера «Астаны», Андрея Тихонова.

Аймбетов перешел в «Крылья Советов» в феврале 2021 года на правах свободного агента и не провел ни одного матча за команду. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 25-летнего казаха в 1,5 миллиона евро.

Дополнительная информация:

http://www.kc-camapa.ru/cgi-bin/newsprn.cgi?18712

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