«Астана» арендовала форварда «Крыльев Советов»
«Крылья Советов» объявили о переходе нападающего самарцев Абата Аймбетова в «Астану» на правах аренды.
Официальный сайт самарцев сообщает, что арендное соглашение рассчитано до 1 июля. Отмечается, что приглашение Аймбетова — личная инициатива главного тренера «Астаны», Андрея Тихонова.
Аймбетов перешел в «Крылья Советов» в феврале 2021 года на правах свободного агента и не провел ни одного матча за команду. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 25-летнего казаха в 1,5 миллиона евро.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю