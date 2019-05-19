"Сибирь" одержала победу над "Авангардом"

"Сибирь" с минимальным счетом обыграла "Авангард" (1:0) в матче 37-го тура Олимп-ФНЛ. Единственный гол забил форвард Павел Кириенко.

"Авангард" с 56 очками занимает 6-е место в турнирной таблице ФНЛ. "Сибирь" с 36 баллами – 18-я строчка.

Олимп – ФНЛ

37-й тур

"Сибирь" (Новосибирск) – "Авангард К" (Курск) – 1:0 (0:0)

Гол: Киреенко, 52.

"Сибирь" (Новосибирск): Киселев, Смирнов, Копаев, Полюткин, Курбанов, Беляев (Сафронов, 78), Галыш (К.Антипов, 76), Коржунов (Парфинович, 85), Чеботару, Азаров (Орлов, 80), Киреенко.

"Авангард К" (Курск): Чагров, Никитин, Гоцук, Багаев (Тимошин, 89), Дашаев, Машуков (Стеклов, 46), Трошечкин, Батютин, Каюмов (Кубышкин, 70), Руденко (Минаев, 46), Федчук.

Предупреждение: Гоцук, 90+2.

Судья: Амелин (Тула).

19 мая. Новосибирск. Стадион "Спартак".