Завершились два матча 33-го тура Олимп-ФНЛ.

"Сибирь" победила "Томь" со счетом 1:0. Единственный мяч на 28-й минуте забил Артем Коржунов. "Томь" с 57 очками занимает третье место, "Сибирь" занимает 18-е место с 30-ю очкам.

"Спартак-2" обыграл "Тюмень" со счетом 2:1. У красно-белых забивали Солтмурад Бакаев и Сильванус Нимели, у хозяев - Владан Милославлев.

"Спартак-2" занимает 14-е место, имея в активе 44 очка. У "Тюмени" 22 очка и 19-е место.

Олимп-ФНЛ

33-й тур

"Сибирь" (Новосибирск) - "Томь" (Томск) - 1:0 (1:0)

Гол: Коржунов, 28.

"Сибирь" (Новосибирск): Киселев, Макаренко, Копаев, Аравин, Полюткин, Галыш, Свежов (Парфинович, 72. М.О.Смирнов, 90), Чеботару, Гладышев, Коржунов (Азаров, 46), Киреенко (Сафронов, 81).

"Томь" (Томск): О.В.Смирнов (Мелихов, 46), Бугаев, Шумских, Пенчиков (Мануйлов, 53), Эдиев, Сасин, М.В.Андреев, Шалаев, Калинский (Макурин, 62), Абдулавов (Крапухин, 75), Гасилин.

Предупреждения: Эдиев, 31. Пенчиков, 32. Абдулавов, 45. Шумских, 70. Азаров, 70. Макаренко, 84.

Судья: Сельдяков (Балашиха).

24 апреля. Новосибирск. Стадион "РФЦ Заря".

"Тюмень" - "Спартак-2" (Москва) - 1:2 (1:2)

Голы: Бакаев, 33 (0:1). Нимели, 37 (0:2). Милосавлев, 45+3 (1:2).

"Тюмень": Бучнев, Васиев (Докучаев, 83), Бем, Милосавлев (Карпов, 66), Фомин, Леонтьев, Глухов, Маринкович (Шакуро, 46), Гордюшенко (Щербак, 65), Чудин, Рябокобыленко.

"Спартак-2" (Москва): Шитов, Сазонов, Актисов, Маслов (Лопатин, 78), Петрунин, Воропаев, Рудковский (Полубояринов, 57), Бакаев (Фольмер, 75), Бакалюк, Руденко, Нимели (Володкин, 90+1).

Предупреждения: Маслов, 52. Рябокобыленко, 63. Глухов, 90.

Судья: Низовцев (Нижний Новгород).

24 апреля. Тюмень. Стадион "Геолог".