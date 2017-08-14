"Сибирь" на выезде обыграла "Луч"

"Сибирь" одержала победу над "Лучом-Энергией" в матче 8-го тура первенства ФНЛ. Дублем в составе новосибирской команды отметился Роман Беляев.

Для "Сибири" эта победа стала четвертой кряду, и после восьми туров команда занимает 8-е место в турнирной таблице, а "Луч-Энергия" идет на 16-й позиции.

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8-й тур

"Луч-Энергия" (Владивосток) - "Сибирь" (Новосибирск) - 0:2 (0:1)

Голы: Беляев, 11 (0:1). Беляев, 57 (0:2).

"Луч-Энергия": Котляров, Болевич, Соблиров, Тихий, Празновски, Фомин, Гелоян (Носов, 57), Килин, Маляка (Гордиенко, 64), Хлебородов (Мязин, 80), Бажев.

"Сибирь": Цыган, Мищенко, Плопа, Цховребов, Аравин, Азаров (Дудолев, 67), Андреев (Макаренко, 61), Рухаиа, Чеботару (Парфинович, 90+1), Беляев (Магаль, 61), Галыш.

Предупреждения: Соблиров, 52. Гордиенко, 79.

Судья: Чистяков (Азов).

14 августа. Владивосток. Стадион "Динамо".