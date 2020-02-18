«Шинник» в меньшинстве обыграл «Ригу» Кононова благодаря голу Пугина

«Шинник» обыграл «Ригу» в матче группового турнира Кубка ФНЛ — 1:0. Единственный мяч провел Алексей Пугин с пенальти. «Шинник» играл в меньшинстве с 18-й минуты после удаления Эльдара Низамутдинова. В добавленное время рижане не реализовали пенальти.

«Ригу» возглавляет российский тренер Олег Кононов.

Кубок ФНЛ

Группа D

«Рига» (Латвия) — «Шинник» (Россия) — 0:1 (0:1)

Гол: Пугин, 37 — с пенальти.

Нереализованный пенальти: Дебелко (Р), 90+1 (вратарь)

Удаление: Низамутдинов (Ш), 18.

Судья: Сельдяков (Балашиха).

18 февраля. Пафос. Стадион «Куклия».