"Шинник" в гостях обыграл "Нижний Новгород"

"Шинник" на выезде выиграл у "Нижнего Новгорода" (1:0) в матче 27-го тура Олимп-ФНЛ. Единственный мяч забил на 40-й минуте Ишхан Гелоян.

"Шинник" набрал 43 очка и занимает пятое место. У "Нижнего Новгорода" 40 очков и седьмое место.

В следующем туре "Нижний Новгород" на выезде сыграет со "Спартаком-2", а "Шинник" примет "Армавир".

Олимп - ФНЛ

27-й тур

"Нижний Новгород" - "Шинник" (Ярославль) - 0:1 (0:1)

Гол: Гелоян, 40.

"Нижний Новгород": Анисимов, Морозов, Абазов, Гогличидзе, Хайруллов, Сапета, Игнатович (Давыдов, 57), Симанов (Носов, 46), Палиенко, Аюпов (Голышев, 77), Делькин (Салугин, 63).

"Шинник": Яшин, Иванов, Стешин, Покидышев, Шайморданов (Низамутдинов, 58), Дроздов (Камилов, 66), Алейников (Н.Мацхарашвили, 90+2), Кожемякин, Самойлов, Самодин, Гелоян.

Предупреждения: Кожемякин, 10. Сапета, 51. Алейников, 66. Самойлов, 87. Палиенко, 87.

Судья: Шадыханов (Москва).

17 марта. Нижний Новгород. Стадион "Нижний Новгород".