«Шинник» отыгрался с 0:2 в матче с КАМАЗом — ярославцы не выигрывают 8 матчей подряд

«Шинник» дома сыграл вничью с КАМАЗом в матче 19-го тура Мелбет-Первой лиги — 2:2.

У хозяев голами отметились Дмитрий Самойлов и Игорь Андреев. У гостей голы на счету Артемий Укомский и Руслан Куль.

Ярославцы идут на серии из 8 матчей без побед — 4 ничьих и 4 поражения. «Шинник» набрал 23 очка и занимает 11-е место в турнирной таблице ФНЛ.

КАМАЗ набрал 25 очков и занимает 7-е место.