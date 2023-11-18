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Сегодня, 15:57

«Шинник» отыгрался с 0:2 в матче с КАМАЗом — ярославцы не выигрывают 8 матчей подряд

Руслан Минаев
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«Шинник» дома сыграл вничью с КАМАЗом в матче 19-го тура Мелбет-Первой лиги — 2:2.

У хозяев голами отметились Дмитрий Самойлов и Игорь Андреев. У гостей голы на счету Артемий Укомский и Руслан Куль.

Ярославцы идут на серии из 8 матчей без побед — 4 ничьих и 4 поражения. «Шинник» набрал 23 очка и занимает 11-е место в турнирной таблице ФНЛ.

КАМАЗ набрал 25 очков и занимает 7-е место.

Источник: Таблица ФНЛ
Первая лига
ФК КАМАЗ
ФК Шинник
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«Динамо» Махачкала — «Тюмень»: смотреть трансляцию матча ФНЛ (Мелбет-Первой лиги) в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Тюмень 18 10 5 3 27-13 35
2
 Акрон 18 10 4 4 26-13 34
3
 Динамо Мх 18 10 4 4 18-7 34
4
 Химки 18 9 5 4 26-19 32
5
 Алания 18 8 7 3 22-17 31
6
 Арсенал 18 7 8 3 22-15 29
7
 КАМАЗ 19 6 7 6 19-18 25
8
 Енисей 18 7 3 8 29-25 24
9
 Родина 18 6 6 6 27-18 24
10
 Торпедо 18 6 5 7 16-19 23
11
 Шинник 19 6 5 8 25-33 23
12
 СКА-Хаб. 18 6 4 8 18-21 22
13
 Нефтехимик 18 5 5 8 14-20 20
14
 Сокол 18 5 4 9 17-32 19
15
 Черноморец 18 3 9 6 17-24 18
16
 Ленинградец 18 4 5 9 14-22 17
17
 Кубань 18 4 4 10 13-24 16
18
 Волгарь 18 3 6 9 16-26 15
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34 тур
18.11 14:00
Шинник – КАМАЗ
 2 : 2
18.11 15:00
Акрон – Волгарь
 - : -
18.11 16:00
Динамо Мх – Тюмень
 - : -
19.11 10:00
Енисей – Арсенал
 - : -
19.11 15:30
Кубань – СКА-Хаб.
 - : -
19.11 17:00
Нефтехимик – Сокол
 - : -
19.11 17:00
Черноморец – Ленинградец
 - : -
20.11 17:00
Алания – Химки
 - : -
20.11 19:30
Торпедо – Родина
 - : -
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Иван Тимошенко

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