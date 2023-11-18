«Динамо» Махачкала — «Тюмень»: смотреть трансляцию матча ФНЛ (Мелбет-Первой лиги) в прямом эфире
Махачкалинское «Динамо» дома в Каспийске сыграет против «Тюмени» в матче в 19-го тура Мелбет-Первой лиги 18 ноября. Встреча пройдет на стадионе «Анжи Арена». Начало — в 16.00 по московскому времени.
Смотреть видеотрансляцию игры «Динамо» Махачкала — «Тюмень» можно будет бесплатно в официальной группе Мелбет-Первой лиги во «ВКонтакте». Прямой эфир также пройдет в сервисе Кинопоиск и на сайте matchtv.ru.
«СЭ» в своем матч-центре проведет онлайн-трансляцию ключевых событий игры «Динамо» Махачкала — «Тюмень».
Динамовцы под руководством тренера Курбана Бердыева набрали 34 очка и занимают третье место в турнирной таблице первой лиги. «Тюмень» Игоря Меньщикова лидирует в ФНЛ с 35 баллами.
Мелбет-Первая лига: календарь матчей, результаты игр и турнирные таблицы в актуальном виде доступны в разделах лиг на нашем сайте.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Тюмень
|18
|10
|5
|3
|27-13
|35
|
2
|Акрон
|18
|10
|4
|4
|26-13
|34
|
3
|Динамо Мх
|18
|10
|4
|4
|18-7
|34
|
4
|Химки
|18
|9
|5
|4
|26-19
|32
|
5
|Алания
|18
|8
|7
|3
|22-17
|31
|
6
|Арсенал
|18
|7
|8
|3
|22-15
|29
|
7
|Енисей
|18
|7
|3
|8
|29-25
|24
|
8
|Родина
|18
|6
|6
|6
|27-18
|24
|
9
|КАМАЗ
|18
|6
|6
|6
|17-16
|24
|
10
|Торпедо
|18
|6
|5
|7
|16-19
|23
|
11
|СКА-Хаб.
|18
|6
|4
|8
|18-21
|22
|
12
|Шинник
|18
|6
|4
|8
|23-31
|22
|
13
|Нефтехимик
|18
|5
|5
|8
|14-20
|20
|
14
|Сокол
|18
|5
|4
|9
|17-32
|19
|
15
|Черноморец
|18
|3
|9
|6
|17-24
|18
|
16
|Ленинградец
|18
|4
|5
|9
|14-22
|17
|
17
|Кубань
|18
|4
|4
|10
|13-24
|16
|
18
|Волгарь
|18
|3
|6
|9
|16-26
|15
|18.11
|14:00
|
Шинник – КАМАЗ
|- : -
|18.11
|15:00
|
Акрон – Волгарь
|- : -
|18.11
|16:00
|
Динамо Мх – Тюмень
|- : -
|19.11
|10:00
|
Енисей – Арсенал
|- : -
|19.11
|15:30
|
Кубань – СКА-Хаб.
|- : -
|19.11
|17:00
|
Нефтехимик – Сокол
|- : -
|19.11
|17:00
|
Черноморец – Ленинградец
|- : -
|20.11
|17:00
|
Алания – Химки
|- : -
|20.11
|19:30
|
Торпедо – Родина
|- : -
|Г
|
|
Джонатан Окоронкво
Арсенал Т
|11
|
|
Иван Тимошенко
Родина
|9
|
|
Ислам Машуков
Алания
|9
|П
|
|
Никита Глушков
Енисей
|5
|
|
Егор Иванов
Енисей
|5
|
|
Эгаш Касинтура
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Заур Тарба
Алания
|15
|1
|4
|
|
Евгений Ставер
Енисей
|14
|1
|2
|
|
Денис Фомин
Черноморец Н
|14
|1
|2