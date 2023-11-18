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Сегодня, 15:00

«Динамо» Махачкала — «Тюмень»: смотреть трансляцию матча ФНЛ (Мелбет-Первой лиги) в прямом эфире

Бесплатная видеотрансляция матча «Динамо» Мхч — «Тюмень» во Вконтакте начнется в 15.50 мск
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Футболисты махачкалинского «Динамо».
Фото ФК «Динамо» Махачкала

Махачкалинское «Динамо» дома в Каспийске сыграет против «Тюмени» в матче в 19-го тура Мелбет-Первой лиги 18 ноября. Встреча пройдет на стадионе «Анжи Арена». Начало — в 16.00 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию игры «Динамо» Махачкала — «Тюмень» можно будет бесплатно в официальной группе Мелбет-Первой лиги во «ВКонтакте». Прямой эфир также пройдет в сервисе Кинопоиск и на сайте matchtv.ru.

«СЭ» в своем матч-центре проведет онлайн-трансляцию ключевых событий игры «Динамо» Махачкала — «Тюмень».

Динамовцы под руководством тренера Курбана Бердыева набрали 34 очка и занимают третье место в турнирной таблице первой лиги. «Тюмень» Игоря Меньщикова лидирует в ФНЛ с 35 баллами.

Мелбет-Первая лига: календарь матчей, результаты игр и турнирные таблицы в актуальном виде доступны в разделах лиг на нашем сайте.

Футбол
ФК Динамо (Махачкала)
ФК Тюмень
Курбан Бердыев
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«Акрон» — «Волгарь»: смотреть трансляцию матча ФНЛ (Мелбет-Первой лиги) в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Тюмень 18 10 5 3 27-13 35
2
 Акрон 18 10 4 4 26-13 34
3
 Динамо Мх 18 10 4 4 18-7 34
4
 Химки 18 9 5 4 26-19 32
5
 Алания 18 8 7 3 22-17 31
6
 Арсенал 18 7 8 3 22-15 29
7
 Енисей 18 7 3 8 29-25 24
8
 Родина 18 6 6 6 27-18 24
9
 КАМАЗ 18 6 6 6 17-16 24
10
 Торпедо 18 6 5 7 16-19 23
11
 СКА-Хаб. 18 6 4 8 18-21 22
12
 Шинник 18 6 4 8 23-31 22
13
 Нефтехимик 18 5 5 8 14-20 20
14
 Сокол 18 5 4 9 17-32 19
15
 Черноморец 18 3 9 6 17-24 18
16
 Ленинградец 18 4 5 9 14-22 17
17
 Кубань 18 4 4 10 13-24 16
18
 Волгарь 18 3 6 9 16-26 15
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24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
18.11 14:00
Шинник – КАМАЗ
 - : -
18.11 15:00
Акрон – Волгарь
 - : -
18.11 16:00
Динамо Мх – Тюмень
 - : -
19.11 10:00
Енисей – Арсенал
 - : -
19.11 15:30
Кубань – СКА-Хаб.
 - : -
19.11 17:00
Нефтехимик – Сокол
 - : -
19.11 17:00
Черноморец – Ленинградец
 - : -
20.11 17:00
Алания – Химки
 - : -
20.11 19:30
Торпедо – Родина
 - : -
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ЖК
Г
Джонатан Окоронкво

Джонатан Окоронкво

Арсенал Т

 11
Иван Тимошенко

Иван Тимошенко

Родина

 9
Ислам Машуков

Ислам Машуков

Алания

 9
П
Никита Глушков

Никита Глушков

Енисей

 5
Егор Иванов

Егор Иванов

Енисей

 5
Эгаш Касинтура

Эгаш Касинтура

Динамо

 5
И К Ж
Заур Тарба

Заур Тарба

Алания

 15 1 4
Евгений Ставер

Евгений Ставер

Енисей

 14 1 2
Денис Фомин

Денис Фомин

Черноморец Н

 14 1 2
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