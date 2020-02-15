«Шинник» и СКА сыграли вничью при судействе Крупской, забили 38-летний Низамутдинов и 36-летний Бендзь

«Шинник» и СКА сыграли вничью в матче Кубка ФНЛ — 1:1. Голами отметились 38-летний Эльдар Низамутдинов и 36-летний Сергей Бендзь. Судила встречу женщина-арбитр Марина Крупская.

Кубок ФНЛ

Группа D

«Шинник» (Ярославль) — СКА (Ростов-на-Дону) — 1:1 (1:0)

Голы: Низамутдинов, 16 — с пенальти (1:0). Бендзь, 49 (1:1).

Судья: Крупская (Екатеринбург).

15 февраля. Пафос. Стадион «Ероскипу».