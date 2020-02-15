«Шинник» и СКА сыграли вничью при судействе Крупской, забили 38-летний Низамутдинов и 36-летний Бендзь
12:53
«Шинник» и СКА сыграли вничью в матче Кубка ФНЛ — 1:1. Голами отметились 38-летний Эльдар Низамутдинов и 36-летний Сергей Бендзь. Судила встречу женщина-арбитр Марина Крупская.
Кубок ФНЛ
Группа D
«Шинник» (Ярославль) — СКА (Ростов-на-Дону) — 1:1 (1:0)
Голы: Низамутдинов, 16 — с пенальти (1:0). Бендзь, 49 (1:1).
Судья: Крупская (Екатеринбург).
15 февраля. Пафос. Стадион «Ероскипу».
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