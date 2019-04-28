"Шинник" и "Чертаново" сыграли вничью в матче 34-го тура Олимп-ФНЛ - 3:3. В другом матче дня "Нижний Новгород" обыграл "Сибирь" - 1:0.

Олимп – ФНЛ

34-й тур

"Шинник" (Ярославль) – "Чертаново" (Москва) – 3:3 (0:3)

Голы: Колесниченко, 8 (0:1). Сарвели, 16 – с пенальти (0:2). Прудников, 37 (0:3). Камилов, 56 (1:3). Низамутдинов, 60 – с пенальти (2:3). Шайморданов, 71 (3:3).

"Шинник" (Ярославль): Яшин, Покидышев (Магадиев, 90+3), Первушин, Цховребов, Самойлов (Мацхарашвили, 86), Алейников, Кожемякин, Камилов, Деобальд (Шайморданов, 70), Самодин, Низамутдинов (Герасимов, 88).

"Чертаново" (Москва): Ломаев, Паршиков, Солдатенков, Бартасевич, Колесниченко, Ежов (Никулин, 85), Пруцев, Горшков, Витюгов, Прудников (Цыпченко, 84), Сарвели.

Предупреждения: Кожемякин, 15. Самойлов, 18. Горшков, 58. Ежов, 73.

Судья: Турбин (Дмитров).

28 апреля. Ярославль. Стадион "Шинник".

Олимп – ФНЛ

34-й тур

"Нижний Новгород" – "Сибирь" (Новосибирск) – 1:0 (1:0)

Гол: Фомин, 13.

"Нижний Новгород": Анисимов, Хрипков, Гогличидзе, Федорив, Аюпов, Фомин, Носов (Симанов, 72), Палиенко (Голышев, 78), Сапета, Сергеев (Воробьев, 64), Давыдов (Игнатович, 37).

"Сибирь" (Новосибирск): Киселев, Аравин, Полюткин, Смирнов, Копаев, Свежов (Беляев, 67), Галыш, Азаров (Курбанов, 81), Гладышев (Сафронов, 53), Чеботару, Киреенко.

Предупреждения: Гогличидзе, 31. Свежов, 43. Смирнов, 77. Хрипков, 87. Голышев, 90+1.

Судья: Любимов (Санкт-Петербург).

28 апреля. Нижний Новгород. Стадион "Нижний Новгород".

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