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Сегодня, 15:00

«Шинник» — «Енисей»: смотреть прямую трансляцию матча Мелбет-Первой лиги

Видеотрансляция матча Мелбет-Первой лиги «Шинник» — «Енисей» в ВК начнется в 16.00 мск
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Футболисты «Шинника».
Фото ФК «Шинник»

Ярославский «Шинник» сыграет на своем поле против красноярского «Енисея» в матче 13-го тура Мелбет-Первой лиги. Встреча пройдет на стадионе «Шинник» в городе Ярославль, начало — в 16.00 по московскому времени.

Смотреть в прямом эфире бесплатную видеотрансляцию матча «Шинник» — «Енисей» можно будет в социальной сети ВКонтакте в официальной группе Мелбет-Первой лиги. Ключевые события противостояния ФНЛ будут доступны в матч-центре «СЭ».

«Шинник» с 19 очками занимает четвертое место в турнирной таблице ФНЛ. «Енисей» с 14 баллами располагается на 13-й строчке.

Узнать расписание трансляций 13-го тура Мелбет-Первой лиги можно по ссылке.

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Футбол
Первая лига
ФК Енисей
ФК Шинник
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо Мх 12 7 3 2 14-5 24
2
 Алания 12 7 3 2 14-9 24
3
 Химки 12 6 2 4 15-12 20
4
 Шинник 12 6 1 5 16-15 19
5
 Тюмень 12 5 4 3 18-13 19
6
 Акрон 12 5 3 4 15-9 18
7
 СКА-Хаб. 12 5 3 4 15-12 18
8
 Сокол 12 5 3 4 12-16 18
9
 Торпедо 12 5 2 5 12-13 17
10
 Родина 12 4 5 3 19-15 17
11
 КАМАЗ 12 4 4 4 8-9 16
12
 Арсенал 12 3 6 3 10-12 15
13
 Енисей 12 4 2 6 16-16 14
14
 Ленинградец 12 3 5 4 10-14 14
15
 Черноморец 12 2 8 2 13-13 14
16
 Нефтехимик 12 3 3 6 8-14 12
17
 Кубань 12 1 3 8 6-15 6
18
 Волгарь 12 0 6 6 9-18 6
Результаты / календарь
1 тур
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19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
7.10 16:00
Шинник – Енисей
 - : -
8.10 16:00
Динамо Мх – Акрон
 - : -
8.10 17:00
Нефтехимик – СКА-Хаб.
 - : -
8.10 17:00
Волгарь – КАМАЗ
 - : -
8.10 17:00
Арсенал – Сокол
 - : -
8.10 17:30
Кубань – Родина
 - : -
8.10 18:00
Ленинградец – Черноморец
 - : -
9.10 16:30
Тюмень – Торпедо
 - : -
9.10 19:00
Химки – Алания
 - : -
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ЖК
Г
Иван Тимошенко

Иван Тимошенко

Родина

 7
Ислам Машуков

Ислам Машуков

Алания

 6
Игорь Андреев

Игорь Андреев

Шинник

 4
П
Артем Малахов

Артем Малахов

Шинник

 4
Владислав Галкин

Владислав Галкин

Акрон

 3
Егор Иванов

Егор Иванов

Енисей

 3
И К Ж
Евгений Осипов

Евгений Осипов

Кубань

 10 1 1
Кирилл Морозов

Кирилл Морозов

Нефтехимик

 4 1 0
Равиль Нетфуллин

Равиль Нетфуллин

Химки

 9 1 0
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