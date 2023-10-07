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Сегодня, 11:17

Евсеев перед матчем с «Родиной»: «Качественная команда, которая играет в быстрый футбол»

Руслан Минаев
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Главный тренер «Кубани» Вадим Евсеев поделился ожиданиями от матча с «Родиной» в 13-м туре Мелбет-Первой лиги.

«Родина» довольно качественная команда. Руководитель и тренерский штаб во главе с Дмитрием Парфеновым мне хорошо знакомы. В прошлом сезоне они добились стыковочных игр и неплохо выглядели. Могли пройти и дальше, поэтому сейчас от них ждут большего. «Родина» играет в быстрый футбол, в то же время — комбинационный. В переходных фазах очень много длинных передач с большой группой атакующих игроков. Поэтому ожидать можно разного. Мы видим по результатам, где они, имея преимущество, проигрывают, в частности, «Шиннику». Или же наоборот, игра на выезде в Тюмени, где было много силовой борьбы, команда не закрывается, играет и соперник дает играть. Поэтому тут нас ждет обоюдоострая атакующие игра. Много факторов будет иметь значение», — цитирует тренера пресс-служба клуба.

«Кубань» сыграет с «Родиной» 8 октября. Начало — в 17.30. Команда Евсеева с 6 очками занимает предпоследнее место в турнирной таблице первой лиги.

Источник: ФК «Кубань»
Вадим Евсеев
Дмитрий Парфенов
Первая лига
ФК Кубань
ФК Родина
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ФНЛ: расписание трансляций матчей Мелбет-Первой лиги 7, 8 и 9 октября
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо Мх 12 7 3 2 14-5 24
2
 Алания 12 7 3 2 14-9 24
3
 Химки 12 6 2 4 15-12 20
4
 Шинник 12 6 1 5 16-15 19
5
 Тюмень 12 5 4 3 18-13 19
6
 Акрон 12 5 3 4 15-9 18
7
 СКА-Хаб. 12 5 3 4 15-12 18
8
 Сокол 12 5 3 4 12-16 18
9
 Торпедо 12 5 2 5 12-13 17
10
 Родина 12 4 5 3 19-15 17
11
 КАМАЗ 12 4 4 4 8-9 16
12
 Арсенал 12 3 6 3 10-12 15
13
 Енисей 12 4 2 6 16-16 14
14
 Ленинградец 12 3 5 4 10-14 14
15
 Черноморец 12 2 8 2 13-13 14
16
 Нефтехимик 12 3 3 6 8-14 12
17
 Кубань 12 1 3 8 6-15 6
18
 Волгарь 12 0 6 6 9-18 6
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34 тур
7.10 16:00
Шинник – Енисей
 - : -
8.10 16:00
Динамо Мх – Акрон
 - : -
8.10 17:00
Нефтехимик – СКА-Хаб.
 - : -
8.10 17:00
Волгарь – КАМАЗ
 - : -
8.10 17:00
Арсенал – Сокол
 - : -
8.10 17:30
Кубань – Родина
 - : -
8.10 18:00
Ленинградец – Черноморец
 - : -
9.10 16:30
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