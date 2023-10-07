«Шинник» на своем поле сыграл вничью с «Енисеем»
«Шинник» дома сыграл вничью с «Енисеем» в матче 13-го тура Мелбет-Первой лиги — 1:1.
Гости открыли счет на 57-й минуте — Егор Иванов реализовал пенальти. Через 5 минут за «Шинник» забил Василий Алейников.
Ярославцы (20 очков) идут на четвертом месте в ФНЛ. «Енисей» (15) занимает 12-ю строчку в турнирной таблице.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо Мх
|12
|7
|3
|2
|14-5
|24
|
2
|Алания
|12
|7
|3
|2
|14-9
|24
|
3
|Химки
|12
|6
|2
|4
|15-12
|20
|
4
|Шинник
|13
|6
|2
|5
|17-16
|20
|
5
|Тюмень
|12
|5
|4
|3
|18-13
|19
|
6
|Акрон
|12
|5
|3
|4
|15-9
|18
|
7
|СКА-Хаб.
|12
|5
|3
|4
|15-12
|18
|
8
|Сокол
|12
|5
|3
|4
|12-16
|18
|
9
|Торпедо
|12
|5
|2
|5
|12-13
|17
|
10
|Родина
|12
|4
|5
|3
|19-15
|17
|
11
|КАМАЗ
|12
|4
|4
|4
|8-9
|16
|
12
|Енисей
|13
|4
|3
|6
|17-17
|15
|
13
|Арсенал
|12
|3
|6
|3
|10-12
|15
|
14
|Ленинградец
|12
|3
|5
|4
|10-14
|14
|
15
|Черноморец
|12
|2
|8
|2
|13-13
|14
|
16
|Нефтехимик
|12
|3
|3
|6
|8-14
|12
|
17
|Кубань
|12
|1
|3
|8
|6-15
|6
|
18
|Волгарь
|12
|0
|6
|6
|9-18
|6
Результаты / календарь
1 тур
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27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|7.10
|16:00
|
Шинник – Енисей
|1 : 1
|8.10
|16:00
|
Динамо Мх – Акрон
|- : -
|8.10
|17:00
|
Нефтехимик – СКА-Хаб.
|- : -
|8.10
|17:00
|
Волгарь – КАМАЗ
|- : -
|8.10
|17:00
|
Арсенал – Сокол
|- : -
|8.10
|17:30
|
Кубань – Родина
|- : -
|8.10
|18:00
|
Ленинградец – Черноморец
|- : -
|9.10
|16:30
|
Тюмень – Торпедо
|- : -
|9.10
|19:00
|
Химки – Алания
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Иван Тимошенко
Родина
|7
|
|
Ислам Машуков
Алания
|6
|
|
Сердер Сердеров
Динамо
|4
|П
|
|
Артем Малахов
Шинник
|4
|
|
Владислав Галкин
Акрон
|3
|
|
Илья Петров
СКА-Хабаровск
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Евгений Осипов
Кубань
|10
|1
|1
|
|
Кирилл Морозов
Нефтехимик
|4
|1
|0
|
|
Равиль Нетфуллин
Химки
|9
|1
|0
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