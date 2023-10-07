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Сегодня, 18:02

«Шинник» на своем поле сыграл вничью с «Енисеем»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Шинник» дома сыграл вничью с «Енисеем» в матче 13-го тура Мелбет-Первой лиги — 1:1.

Гости открыли счет на 57-й минуте — Егор Иванов реализовал пенальти. Через 5 минут за «Шинник» забил Василий Алейников.

Ярославцы (20 очков) идут на четвертом месте в ФНЛ. «Енисей» (15) занимает 12-ю строчку в турнирной таблице.

Россия. Мелбет-Первая Лига. 13-й тур
07 окт, 16:00. Шинник (Ярославль)
Шинник
1:1
Енисей

Футбол
ФК Енисей
ФК Шинник
0
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«Шинник» — «Енисей»: смотреть прямую трансляцию матча Мелбет-Первой лиги
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо Мх 12 7 3 2 14-5 24
2
 Алания 12 7 3 2 14-9 24
3
 Химки 12 6 2 4 15-12 20
4
 Шинник 13 6 2 5 17-16 20
5
 Тюмень 12 5 4 3 18-13 19
6
 Акрон 12 5 3 4 15-9 18
7
 СКА-Хаб. 12 5 3 4 15-12 18
8
 Сокол 12 5 3 4 12-16 18
9
 Торпедо 12 5 2 5 12-13 17
10
 Родина 12 4 5 3 19-15 17
11
 КАМАЗ 12 4 4 4 8-9 16
12
 Енисей 13 4 3 6 17-17 15
13
 Арсенал 12 3 6 3 10-12 15
14
 Ленинградец 12 3 5 4 10-14 14
15
 Черноморец 12 2 8 2 13-13 14
16
 Нефтехимик 12 3 3 6 8-14 12
17
 Кубань 12 1 3 8 6-15 6
18
 Волгарь 12 0 6 6 9-18 6
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30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
7.10 16:00
Шинник – Енисей
 1 : 1
8.10 16:00
Динамо Мх – Акрон
 - : -
8.10 17:00
Нефтехимик – СКА-Хаб.
 - : -
8.10 17:00
Волгарь – КАМАЗ
 - : -
8.10 17:00
Арсенал – Сокол
 - : -
8.10 17:30
Кубань – Родина
 - : -
8.10 18:00
Ленинградец – Черноморец
 - : -
9.10 16:30
Тюмень – Торпедо
 - : -
9.10 19:00
Химки – Алания
 - : -
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СКА-Хабаровск

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