«Шинник» на своем поле сыграл вничью с «Енисеем»

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«Шинник» дома сыграл вничью с «Енисеем» в матче 13-го тура Мелбет-Первой лиги — 1:1.

Гости открыли счет на 57-й минуте — Егор Иванов реализовал пенальти. Через 5 минут за «Шинник» забил Василий Алейников.

Ярославцы (20 очков) идут на четвертом месте в ФНЛ. «Енисей» (15) занимает 12-ю строчку в турнирной таблице.