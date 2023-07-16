Шаронов: «С приходом Хомухи стиль игры «Шинника» изменился»

Главный тренер «СКА-Хабаровска» Роман Шаронов прокомментировал победу над «Шинником» (2:0) в первом туре первой лиги.

«Хочу поздравить игроков с победой, которой мы сегодня добились. Для игроков очень важно чувствовать энергию болельщиков. С приходом Хомухи стиль игры «Шинника» изменился. Команда больше играла в осмысленный футбол», — сказал Шаронов на пресс-конференции.

Во 2-м туре «СКА-Хабаровск» дома примет «Тюмень» 23 июля. «Шинник» сыграет на выезде с «Соколом» 23-го числа.