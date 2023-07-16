Шаронов: «С приходом Хомухи стиль игры «Шинника» изменился»
Главный тренер «СКА-Хабаровска» Роман Шаронов прокомментировал победу над «Шинником» (2:0) в первом туре первой лиги.
«Хочу поздравить игроков с победой, которой мы сегодня добились. Для игроков очень важно чувствовать энергию болельщиков. С приходом Хомухи стиль игры «Шинника» изменился. Команда больше играла в осмысленный футбол», — сказал Шаронов на пресс-конференции.
Во 2-м туре «СКА-Хабаровск» дома примет «Тюмень» 23 июля. «Шинник» сыграет на выезде с «Соколом» 23-го числа.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Торпедо
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
2
|СКА-Хаб.
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
3
|Волгарь
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Кубань
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Сокол
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Черноморец
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Арсенал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Тюмень
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|КАМАЗ
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Ленинградец
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Алания
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Акрон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Родина
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Нефтехимик
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Енисей
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Динамо Мх
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
18
|Шинник
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
|15.07
|19:30
|
Торпедо – Динамо Мх
|2 : 0
|16.07
|10:00
|
СКА-Хаб. – Шинник
|2 : 0
|16.07
|17:00
|
Акрон – КАМАЗ
|- : -
|16.07
|18:00
|
Арсенал – Ленинградец
|- : -
|16.07
|18:00
|
Кубань – Енисей
|- : -
|16.07
|18:00
|
Нефтехимик – Волгарь
|- : -
|16.07
|18:00
|
Родина – Сокол
|- : -
|17.07
|17:00
|
Тюмень – Химки
|- : -
|17.07
|19:30
|
Черноморец – Алания
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
ЖК
|Г
|
|
Кирилл Никитин
СКА-Хабаровск
|2
|
|
Игорь Лебеденко
Торпедо М
|1
|
|
Роман Юзепчук
Торпедо М
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо
|1
|0
|1
|
|
Егор Бабурин
Торпедо М
|1
|0
|1
|
|
Дмитрий Бегун
СКА-Хабаровск
|1
|0
|1
Новости