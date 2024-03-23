Шамиль Газизов: «Поддерживаем решение перенести матчи»

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов поддержал решение руководства Первой лиги перенести матчи 24-го тура из-за теракта в Подмосковье.

«Матчи перенесены. Первая и вторая лиги играть не будут, — приводит «РБ Спорт» слова Газизова. — Поддерживаем данное решение. Было бы неправильно играть в такой ситуации».

В 24-м туре Первой лиги махачкалинцы на своем поле должны были принять «Химки». Новая дата встречи будет объявлена позднее.

22 марта в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье перед концертом рок-группы «Пикник» произошел теракт. На данный момент, по данным Следственного комитета (СК РФ), погибли 115 человек.