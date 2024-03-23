Шамиль Газизов: «Поддерживаем решение перенести матчи»
Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов поддержал решение руководства Первой лиги перенести матчи 24-го тура из-за теракта в Подмосковье.
«Матчи перенесены. Первая и вторая лиги играть не будут, — приводит «РБ Спорт» слова Газизова. — Поддерживаем данное решение. Было бы неправильно играть в такой ситуации».
В 24-м туре Первой лиги махачкалинцы на своем поле должны были принять «Химки». Новая дата встречи будет объявлена позднее.
22 марта в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье перед концертом рок-группы «Пикник» произошел теракт. На данный момент, по данным Следственного комитета (СК РФ), погибли 115 человек.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Химки
|23
|12
|6
|5
|36-23
|42
|
2
|Акрон
|23
|12
|5
|6
|32-19
|41
|
3
|Динамо Мх
|23
|12
|4
|7
|24-13
|40
|
4
|Арсенал
|23
|10
|10
|3
|28-15
|40
|
5
|Родина
|23
|10
|7
|6
|35-20
|37
|
6
|Тюмень
|23
|10
|6
|7
|28-21
|36
|
7
|Алания
|23
|9
|9
|5
|25-25
|36
|
8
|Нефтехимик
|23
|9
|6
|8
|23-21
|33
|
9
|Енисей
|23
|9
|3
|11
|37-32
|30
|
10
|КАМАЗ
|23
|7
|8
|8
|21-23
|29
|
11
|СКА-Хаб.
|23
|7
|7
|9
|22-26
|28
|
12
|Торпедо
|23
|7
|7
|9
|19-23
|28
|
13
|Шинник
|23
|7
|6
|10
|27-36
|27
|
14
|Ленинградец
|23
|6
|6
|11
|16-28
|24
|
15
|Сокол
|23
|6
|6
|11
|19-37
|24
|
16
|Черноморец
|23
|5
|9
|9
|21-28
|24
|
17
|Кубань
|23
|5
|6
|12
|17-29
|21
|
18
|Волгарь
|23
|4
|9
|10
|18-29
|21
|23.03
|14:00
|
Торпедо – Кубань
|- : -
|23.03
|15:00
|
Ленинградец – Арсенал
|- : -
|23.03
|16:00
|
КАМАЗ – Енисей
|- : -
|23.03
|17:00
|
Тюмень – СКА-Хаб.
|- : -
|24.03
|13:30
|
Сокол – Черноморец
|- : -
|24.03
|16:00
|
Волгарь – Нефтехимик
|- : -
|24.03
|17:00
|
Алания – Родина
|- : -
|24.03
|17:00
|
Шинник – Акрон
|- : -
|24.03
|19:30
|
Динамо Мх – Химки
|- : -
|Г
|
|
Джонатан Окоронкво
Арсенал Т
|13
|
|
Иван Тимошенко
Родина
|13
|
|
Ислам Машуков
Алания
|10
|П
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|6
|
|
Никита Глушков
Енисей
|5
|
|
Егор Иванов
Енисей
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Заурбек Плиев
Сокол, Родина
|11
|1
|5
|
|
Заур Тарба
Алания
|18
|1
|5
|
|
Евгений Осипов
Кубань
|16
|1
|3