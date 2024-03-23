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23 марта, 14:10

В «Торпедо» из-за перенесенного матча с «Кубанью» предоставили футболистам выходные дни

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Руководитель пресс-службы «Торпедо» Дмитрий Ганичев в разговоре с «СЭ» прокомментировал перенос матча 24-го тура Мелбет-Первой лиги с «Кубанью».

«Футболисты, тренерский и административный штаб «Торпедо» скорбят вместе с родственниками погибших и пострадавших в результате страшного теракта в «Крокус Сити Холле» вечером в пятницу, 22 марта. Мы с вами в этот тяжелейший для всех нас момент. На субботу у «Торпедо» был запланирован календарный матч 24-го тура с краснодарской «Кубанью» в Лужниках, который по понятным причинам был перенесен. Игроки и тренеры нашей команды накануне вечером узнали трагические новости, находясь в отеле на предыгровом заезде.

В субботу утром команда собралась в Лужниках и провела тренировочное занятие в тренажерном зале. 24 и 25 марта тренерский штаб предоставил футболистам выходные дни. В такой период всем очень важно находиться дома и чувствовать поддержку своих близких», — рассказал «СЭ» Ганичев.

В пятницу, 22 марта, неизвестные устроили стрельбу в «Крокус Сити Холле» в Красногорске. По данным Следственного комитета, в результате теракта погибли 115 человек.

Первая лига
ФК Торпедо (Москва)
1
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Все матчи выходных под эгидой РФС перенесены

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Химки 23 12 6 5 36-23 42
2
 Акрон 23 12 5 6 32-19 41
3
 Динамо Мх 23 12 4 7 24-13 40
4
 Арсенал 23 10 10 3 28-15 40
5
 Родина 23 10 7 6 35-20 37
6
 Тюмень 23 10 6 7 28-21 36
7
 Алания 23 9 9 5 25-25 36
8
 Нефтехимик 23 9 6 8 23-21 33
9
 Енисей 23 9 3 11 37-32 30
10
 КАМАЗ 23 7 8 8 21-23 29
11
 СКА-Хаб. 23 7 7 9 22-26 28
12
 Торпедо 23 7 7 9 19-23 28
13
 Шинник 23 7 6 10 27-36 27
14
 Ленинградец 23 6 6 11 16-28 24
15
 Сокол 23 6 6 11 19-37 24
16
 Черноморец 23 5 9 9 21-28 24
17
 Кубань 23 5 6 12 17-29 21
18
 Волгарь 23 4 9 10 18-29 21
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31 тур
32 тур
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23.03 14:00
Торпедо – Кубань
 - : -
23.03 15:00
Ленинградец – Арсенал
 - : -
23.03 16:00
КАМАЗ – Енисей
 - : -
23.03 17:00
Тюмень – СКА-Хаб.
 - : -
24.03 13:30
Сокол – Черноморец
 - : -
24.03 16:00
Волгарь – Нефтехимик
 - : -
24.03 17:00
Алания – Родина
 - : -
24.03 17:00
Шинник – Акрон
 - : -
24.03 19:30
Динамо Мх – Химки
 - : -
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ЖК
Г
Джонатан Окоронкво

Джонатан Окоронкво

Арсенал Т

 13
Иван Тимошенко

Иван Тимошенко

Родина

 13
Ислам Машуков

Ислам Машуков

Алания

 10
П
Бутта Магомедов

Бутта Магомедов

Химки

 6
Никита Глушков

Никита Глушков

Енисей

 5
Егор Иванов

Егор Иванов

Енисей

 5
И К Ж
Заурбек Плиев

Заурбек Плиев

Родина, Сокол

 11 1 5
Заур Тарба

Заур Тарба

Алания

 18 1 5
Евгений Осипов

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Кубань

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