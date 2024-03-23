В «Торпедо» из-за перенесенного матча с «Кубанью» предоставили футболистам выходные дни

Руководитель пресс-службы «Торпедо» Дмитрий Ганичев в разговоре с «СЭ» прокомментировал перенос матча 24-го тура Мелбет-Первой лиги с «Кубанью».

«Футболисты, тренерский и административный штаб «Торпедо» скорбят вместе с родственниками погибших и пострадавших в результате страшного теракта в «Крокус Сити Холле» вечером в пятницу, 22 марта. Мы с вами в этот тяжелейший для всех нас момент. На субботу у «Торпедо» был запланирован календарный матч 24-го тура с краснодарской «Кубанью» в Лужниках, который по понятным причинам был перенесен. Игроки и тренеры нашей команды накануне вечером узнали трагические новости, находясь в отеле на предыгровом заезде.

В субботу утром команда собралась в Лужниках и провела тренировочное занятие в тренажерном зале. 24 и 25 марта тренерский штаб предоставил футболистам выходные дни. В такой период всем очень важно находиться дома и чувствовать поддержку своих близких», — рассказал «СЭ» Ганичев.

В пятницу, 22 марта, неизвестные устроили стрельбу в «Крокус Сити Холле» в Красногорске. По данным Следственного комитета, в результате теракта погибли 115 человек.