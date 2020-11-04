Главный тренер «СКА-Хабаровска» Сергей Юран высказался по поводу спорного момента в матче Бетсити Кубка России против «Рубина» (1:0). Форвард дальневосточников Владислав Брагин в борбье с Дарко Йевтичем попал ему локтем в лицо и нанес серьезную травму, но получил только желтую карточку.

— Самый обсуждаемый момент матча произошел на 21-й минуте, когда хавбек казанцев Дарко Йевтич получил удар локтем в голову от вашего форварда Владислава Брагина.

— Я просматривал этот эпизод. Там шла борьба. Брагин целенаправленно не бил Йевтича. Два игрока выпрыгивают, и при приземлении Йевтич оказался чуть ниже. Поэтому и получился такой нечаянный контакт. Конечно, я сожалею, что футболист «Рубина» потерял сознание, получил травму. Но это точно не красная карточка! Нам, кстати, в итоге потом дали красную. Может быть, сразу надо было счет на табло высветить? Так что считаю, не стоит «Рубину» списывать свое поражения на тот момент.

— Процитирую Леонида Слуцкого: «Наверное, по версии арбитра игрок должен был умереть на футбольном поле, чтобы заслужить удаление у соперника. На мой взгляд, когда футболист разбивает локтем нос, и человек просто теряет сознание от этого удара... Надо было только, наверное, убить, чтобы арбитр его удалили. На мой взгляд, это однозначная красная карточка».

— Замечу, что Йевтич потерял сознание не сразу, а когда уже поднялся. Видимо, болевой шок. Может быть, когда врачи подошли, и он кровь увидел. Такое тоже бывает. И здоровые мужики оказываются впечатлительными при ее виде. Наш игрок точно специально грубость не применял. Просто в эпизоде футболист «Рубина» при приземлении оказался ниже. Зачем всех собак вешать на Брагина? Он никак не заслуживал удаления. (Виталий Айрапетов)

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