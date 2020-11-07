Сегодня Романьоли впервые сыграет за «Спартак-2». Красно-белые купили его год назад
Стал известен состав «Спартака-2» на матч 20-го тура Олимп-ФНЛ против «Нижнего Новгорода».
В составе красно-белых впервые появится итальянский вратарь Андреа Романьоли. 22-летний футболист перешел в «Спартак» в июле 2019 года, портал Transfermarkt.com оценивает сумму трансфера в 3 миллиона евро.
Матч «Спартак-2» — «Нижний Новгород» состоится сегодня, 7 ноября, начало — в 14.00 (мск).
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.