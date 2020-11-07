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Сегодня Романьоли впервые сыграет за «Спартак-2». Красно-белые купили его год назад

13:09
Андреа Романьоли. Фото Instagram
Андреа Романьоли. Фото Instagram
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Стал известен состав «Спартака-2» на матч 20-го тура Олимп-ФНЛ против «Нижнего Новгорода».

В составе красно-белых впервые появится итальянский вратарь Андреа Романьоли. 22-летний футболист перешел в «Спартак» в июле 2019 года, портал Transfermarkt.com оценивает сумму трансфера в 3 миллиона евро.

Матч «Спартак-2» — «Нижний Новгород» состоится сегодня, 7 ноября, начало — в 14.00 (мск).

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