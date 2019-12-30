Самошников покинул «Торпедо». В ближайшее время он перейдет в клуб РПЛ

Полузащитник «Торпедо» Илья Самошников расторг контракт с клубом, сообщается на официальном сайте москвичей.

— Я принял непростое решение продолжить карьеру в другом клубе, — цитирует Самошникова пресс-служба клуба. — В «Торпедо» дружный коллектив и все организовано на высоком уровне, что позволило мне развиваться в профессиональном плане. И теперь меня ждет новый вызов.

Я благодарен за теплое отношение тренерского штаба, администрации, болельщиков. Я получил замечательные эмоции за время, проведенное в команде. Но, как спортсмен, я всегда хочу стремиться к самым высоким целям и прошу вас с пониманием отнестись к тому, что в скором времени я перейду в клуб РПЛ. Желаю черно-белым успешного завершения сезона! Вперед, «Торпедо»!

В текущем сезоне 22-летний хавбек провел 22 матча в ФНЛ и забил один гол.