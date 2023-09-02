Футбол
Первая лига (ФНЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
ФНЛ

Сегодня, 11:35

Рязанцев рассказал, как Клотет вызвал его к себе после поражения в матче со «Спартаком»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Полузащитник «Торпедо» Александр Рязанцев в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал о различия менталитета российских и иностранных тренеров.

— Какие различия между российскими тренерами и Клотетом?

— Менталитет и отношение к футболисту. Отношение к пониманию той или иной ситуации на поле и за его пределами.

— Как реально проявляется европейский менталитет, о котором мы так много говорим?

— Сложно это объяснить. Но это проявляется в общении с футболистами, медицинским персоналом. После игры со «Спартаком» он вызвал меня. Мы проиграли, и я вообще не понимал, зачем он меня вызывает. Я пришел, и он сказал: «Саша, ты провел такой хороший матч». Меня никогда в жизни не вызывал тренер после игры, тем более, проигранной. И уж тем более не говорил, что ему понравилось, как я сыграл. С таким я столкнулся в первый раз. Он считает нужным объяснять свои решения, вызывая капитана команды.

— В СМИ у Клотета образ суровый. Какой он на самом деле?

— Он такой, какой он есть. Еще один пример. После какой-то игры один футболист начал извиняться за то, что он совершил ошибку. Клотет сказал, что в его профессиональной карьере ни один футболист не извинялся за ошибку. «Ну сделал, и сделал». Провели анализ и пошли дальше. Для него это было шоком.

В сезоне 2022/23 «Торпедо» набрало 13 очков и заняло последнее место в таблице РПЛ.

(Дмитрий Барулев, Сергей Жуков)

Александр Рязанцев (футбол)
ФК Спартак (Москва)
ФК Торпедо (Москва)
Жозеп Клотет
0
Читайте также
МОК не пустил Россию и Белоруссию на Азиатские игры
Овечкин рассказал, на что тратит деньги
Артист РАМТа Алексей Янин умер на 41-м году жизни
СМИ сообщили о применении новой тактики ВС РФ в зоне спецоперации
В ДНР объяснили число дезертиров в рядах ВСУ отсутствием мотивации и навыков
Как меняются границы стран: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Виталий Дьяков: уход из «Спартака-2» / Пилипчук / деньги на жизнь / религия
Болельщики «Торпедо» попрощались с домашним стадионом
Игнашевич - о подготовке "Торпедо" к сезону
Игнашевич не опасается провокаций болельщиков "Торпедо"
Зачем лидер ФНЛ сменил тренера
Первый матч на "Балтике". Реакция Тихонова
"Мисс ФНЛ"-2017. Как это было
"Динамо" - "Тамбов": разгром Талалаева
"Динамо М" - "Сибирь". Лучшие моменты
"Тюмень" - "Кубань". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Спартак-2". Лучшие моменты
"Динамо" - "СКА-Хабаровск". Лучшие моменты
"Динамо М" - "Тосно". Лучшие моменты
"Динамо М" - "Спартак-2". Лучшие моменты
"Химки" - "Сибирь". Лучшие моменты
"Динамо" - "Балтика". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Шинник". Лучшие моменты
"Динамо" - "Нефтехимик". Лучшие моменты
Кокорина на матчах "Зенита-2" встречают с шампанским
"Динамо" - "Тюмень". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Факел". Лучшие моменты
"Арсенал" - "Факел". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Волга". Лучшие моменты
"Сибирь" - "Газовик Ор". Лучшие моменты
"Волгарь" - "СКА-Энергия". Лучшие моменты
"Томь" - "Сибирь". Лучшие моменты
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

ФНЛ: расписание матчей и трансляции первой лиги 2 и 3 сентября

Рязанцев — о возможной тренерской карьере: «Не думаю, что хотел бы быть каким-то собирательным образом»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Алания 7 5 1 1 9-3 16
2
 Акрон 7 4 1 2 14-6 13
3
 Тюмень 7 4 1 2 11-6 13
4
 Сокол 7 4 1 2 6-7 13
5
 СКА-Хаб. 7 3 2 2 8-6 11
6
 Торпедо 7 3 2 2 8-7 11
7
 КАМАЗ 7 3 2 2 5-5 11
8
 Енисей 7 3 1 3 10-9 10
9
 Химки 7 3 1 3 7-7 10
10
 Шинник 7 3 1 3 8-9 10
11
 Родина 7 2 3 2 11-7 9
12
 Динамо Мх 7 2 3 2 4-4 9
13
 Ленинградец 7 2 3 2 4-7 9
14
 Черноморец 7 1 6 0 5-4 9
15
 Арсенал 7 1 4 2 5-8 7
16
 Кубань 7 1 1 5 3-8 4
17
 Нефтехимик 7 1 1 5 5-12 4
18
 Волгарь 7 0 2 5 5-13 2
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
2.09 17:00
Волгарь – Сокол
 - : -
2.09 18:00
Алания – Енисей
 - : -
2.09 18:00
Химки – Кубань
 - : -
3.09 10:00
СКА-Хаб. – Динамо Мх
 - : -
3.09 14:00
Шинник – Нефтехимик
 - : -
3.09 15:00
Акрон – Черноморец
 - : -
3.09 17:00
КАМАЗ – Ленинградец
 - : -
4.09 17:00
Тюмень – Арсенал
 - : -
4.09 19:30
Родина – Торпедо
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Ислам Машуков

Ислам Машуков

Алания

 4
Иван Тимошенко

Иван Тимошенко

Родина

 4
Абу-Саид Эльдарушев

Абу-Саид Эльдарушев

Акрон

 4
П
Владислав Галкин

Владислав Галкин

Акрон

 3
Егор Иванов

Егор Иванов

Енисей

 3
Артем Малахов

Артем Малахов

Шинник

 3
И К Ж
Евгений Осипов

Евгений Осипов

Кубань

 6 1 1
Кирилл Морозов

Кирилл Морозов

Нефтехимик

 3 1 0
Никита Печенкин

Никита Печенкин

Тюмень

 6 0 2
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости