ФНЛ: расписание матчей и трансляции первой лиги 2 и 3 сентября

С 2 по 4 сентября пройдут матчи восьмого тура первой лиги. Лидер чемпионата, «Алания» на своем поле примет «Енисей», «Акрон», который идет на второй строчке, сыграет против «Черноморца».

Турнирная таблица первой лиги ФНЛ в актуальном виде доступна в разделе нашего сайта.

Расписание и трансляции матчей 8 тура первой лиги

Суббота, 2 сентября

«Волгарь» — «Сокол» — время начала матча — 17:00

Трансляции: Сайт «Матч ТВ», VK Видео, Кинопоиск

«Химки» — «Кубань» — время начала матча — 18:00

Трансляции: Сайт «Матч ТВ», VK Видео, Кинопоиск

«Алания» — «Енисей» — время начала матча — 18:00

Трансляции: Сайт «Матч ТВ», VK Видео, Кинопоиск

Воскресенье, 3 сентября

«СКА-Хабаровск» — «Динамо» — время начала матча — 10:00

Трансляции: Сайт «Матч ТВ», VK Видео, Кинопоиск

«Шинник» — «Нефтехимик» — время начала матча — 14:00

Трансляции: Сайт «Матч ТВ», VK Видео, Кинопоиск

«Акрон» — «Черноморец» — время начала матча — 15:00

Трансляции: Сайт «Матч ТВ», VK Видео, Кинопоиск

«КАМАЗ» — «Ленинградец» — время начала матча — 17:00

Трансляции: Сайт «Матч ТВ», VK Видео, Кинопоиск

Понедельник, 4 сентября

«Тюмень» — «Арсенал» — время начала матча — 17:00

Трансляции: «Матч ТВ», «Матч Премьер»

«Родина» — «Торпедо» — время начала матча — 19:30

Трансляции: «Матч Премьер»

Все трансляции матчей первой лиги будут размещаться в официальных сообществах лиг, а также на витрине платформы «VK Видео» в разделе «Спорт». Также игры доступны в приложении Смарт ТВ Кинопоиска, на сайте титульного партнера лиги — компании МЕЛБЕТ, и в прямом эфире на сайте «Матч ТВ».

ФНЛ: календарь матчей и все команды первой лиги 2023 / 2024