ФНЛ: расписание матчей и трансляции первой лиги 2 и 3 сентября
С 2 по 4 сентября пройдут матчи восьмого тура первой лиги. Лидер чемпионата, «Алания» на своем поле примет «Енисей», «Акрон», который идет на второй строчке, сыграет против «Черноморца».
Турнирная таблица первой лиги ФНЛ в актуальном виде доступна в разделе нашего сайта.
Расписание и трансляции матчей 8 тура первой лиги
Суббота, 2 сентября
«Волгарь» — «Сокол» — время начала матча — 17:00
Трансляции: Сайт «Матч ТВ», VK Видео, Кинопоиск
«Химки» — «Кубань» — время начала матча — 18:00
Трансляции: Сайт «Матч ТВ», VK Видео, Кинопоиск
«Алания» — «Енисей» — время начала матча — 18:00
Трансляции: Сайт «Матч ТВ», VK Видео, Кинопоиск
Воскресенье, 3 сентября
«СКА-Хабаровск» — «Динамо» — время начала матча — 10:00
Трансляции: Сайт «Матч ТВ», VK Видео, Кинопоиск
«Шинник» — «Нефтехимик» — время начала матча — 14:00
Трансляции: Сайт «Матч ТВ», VK Видео, Кинопоиск
«Акрон» — «Черноморец» — время начала матча — 15:00
Трансляции: Сайт «Матч ТВ», VK Видео, Кинопоиск
«КАМАЗ» — «Ленинградец» — время начала матча — 17:00
Трансляции: Сайт «Матч ТВ», VK Видео, Кинопоиск
Понедельник, 4 сентября
«Тюмень» — «Арсенал» — время начала матча — 17:00
Трансляции: «Матч ТВ», «Матч Премьер»
«Родина» — «Торпедо» — время начала матча — 19:30
Трансляции: «Матч Премьер»
Все трансляции матчей первой лиги будут размещаться в официальных сообществах лиг, а также на витрине платформы «VK Видео» в разделе «Спорт». Также игры доступны в приложении Смарт ТВ Кинопоиска, на сайте титульного партнера лиги — компании МЕЛБЕТ, и в прямом эфире на сайте «Матч ТВ».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Алания
|7
|5
|1
|1
|9-3
|16
|
2
|Акрон
|7
|4
|1
|2
|14-6
|13
|
3
|Тюмень
|7
|4
|1
|2
|11-6
|13
|
4
|Сокол
|7
|4
|1
|2
|6-7
|13
|
5
|СКА-Хаб.
|7
|3
|2
|2
|8-6
|11
|
6
|Торпедо
|7
|3
|2
|2
|8-7
|11
|
7
|КАМАЗ
|7
|3
|2
|2
|5-5
|11
|
8
|Енисей
|7
|3
|1
|3
|10-9
|10
|
9
|Химки
|7
|3
|1
|3
|7-7
|10
|
10
|Шинник
|7
|3
|1
|3
|8-9
|10
|
11
|Родина
|7
|2
|3
|2
|11-7
|9
|
12
|Динамо Мх
|7
|2
|3
|2
|4-4
|9
|
13
|Ленинградец
|7
|2
|3
|2
|4-7
|9
|
14
|Черноморец
|7
|1
|6
|0
|5-4
|9
|
15
|Арсенал
|7
|1
|4
|2
|5-8
|7
|
16
|Кубань
|7
|1
|1
|5
|3-8
|4
|
17
|Нефтехимик
|7
|1
|1
|5
|5-12
|4
|
18
|Волгарь
|7
|0
|2
|5
|5-13
|2
|2.09
|17:00
|
Волгарь – Сокол
|- : -
|2.09
|18:00
|
Алания – Енисей
|- : -
|2.09
|18:00
|
Химки – Кубань
|- : -
|3.09
|10:00
|
СКА-Хаб. – Динамо Мх
|- : -
|3.09
|14:00
|
Шинник – Нефтехимик
|- : -
|3.09
|15:00
|
Акрон – Черноморец
|- : -
|3.09
|17:00
|
КАМАЗ – Ленинградец
|- : -
|4.09
|17:00
|
Тюмень – Арсенал
|- : -
|4.09
|19:30
|
Родина – Торпедо
|- : -
|Г
|
|
Ислам Машуков
Алания
|4
|
|
Иван Тимошенко
Родина
|4
|
|
Абу-Саид Эльдарушев
Акрон
|4
|П
|
|
Владислав Галкин
Акрон
|3
|
|
Егор Иванов
Енисей
|3
|
|
Артем Малахов
Шинник
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Евгений Осипов
Кубань
|6
|1
|1
|
|
Кирилл Морозов
Нефтехимик
|3
|1
|0
|
|
Никита Печенкин
Тюмень
|6
|0
|2