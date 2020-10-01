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Руководство «Томи» поставило задачи перед Кержаковым

11:04
Александр Кержаков и Сергей Жвачкин. Фото ФК «Томь», photo.khl.ru
Александр Кержаков и Сергей Жвачкин. Фото ФК «Томь», photo.khl.ru
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Президент «Томи» Сергей Жвачкин поставил новому главному тренеру команды Александру Кержакову задачу сохранить прописку в ФНЛ, сообщает Twitter клуба.

«Главная задача для нашей «Томи» на этот сезон — сохранить команду в футбольной национальной лиге. Ресурсы для этого есть, и вам — карты в руки», — отметил Жвачкин во время встречи с новым тренером.

24 сентября Александр Кержаков подписал контркт с «Томью» до конца сезона. На данный момент в чемпионате томичи находятся на последнем месте с тремя очками после 11 матчей.

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