Руководство «СКА-Хабаровска» не планирует увольнять Шаронова после восьми матчей без побед
Информация о возможной отставке тренера «СКА-Хабаровска» Романа Шаронова не соответствует действительности. Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
По информации источника, у 46-летнего специалиста есть договоренность с губернатором Хабаровского края Михаилом Дегтяревым и генеральным директором клуба Михаилом Гусевым о том, что задача выхода в РПЛ будет решена за два сезона.
В текущем сезоне первой лиги «СКА-Хабаровск» занимает восьмую строчку в турнирной таблице. Команда набрала 36 очков в 27 матчах. В последних восьми играх «СКА-Хабаровск» четыре раза сыграл вничью и потерпел четыре поражения.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Балтика
|27
|14
|12
|1
|46-23
|54
|
2
|Рубин
|27
|13
|11
|3
|42-24
|50
|
3
|Алания
|27
|12
|9
|6
|43-30
|45
|
4
|Енисей
|27
|11
|12
|4
|35-26
|45
|
5
|Волгарь
|27
|10
|10
|7
|31-25
|40
|
6
|Арсенал
|27
|10
|7
|10
|33-33
|37
|
7
|Динамо Мх
|27
|9
|10
|8
|18-20
|37
|
8
|Шинник
|27
|10
|6
|11
|31-33
|36
|
9
|СКА-Хаб.
|27
|9
|9
|9
|40-33
|36
|
10
|КАМАЗ
|27
|9
|9
|9
|28-27
|36
|
11
|Нефтехимик
|27
|9
|9
|9
|24-24
|36
|
12
|Родина
|27
|9
|8
|10
|29-32
|35
|
13
|Акрон
|27
|7
|14
|6
|28-28
|35
|
14
|Кубань
|27
|8
|7
|12
|30-31
|31
|
15
|Велес
|27
|8
|4
|15
|27-42
|28
|
16
|Уфа
|27
|6
|7
|14
|25-35
|25
|
17
|Волга
|27
|4
|10
|13
|19-36
|22
|
18
|Краснодар-2
|27
|5
|6
|16
|17-44
|21
|21.04
|19:30
|
Арсенал – Рубин
|- : -
|22.04
|00:00
|
Акрон – Нефтехимик
|- : -
|22.04
|00:00
|
Балтика – Уфа
|- : -
|22.04
|00:00
|
Динамо Мх – Енисей
|- : -
|22.04
|00:00
|
Краснодар-2 – Кубань
|- : -
|22.04
|00:00
|
Родина – КАМАЗ
|- : -
|22.04
|00:00
|
Шинник – Алания
|- : -
|22.04
|00:00
|
СКА-Хаб. – Волга
|- : -
|22.04
|00:00
|
Волгарь – Велес
|- : -
|Г
|
|
Гедеон Гузина
Балтика
|12
|
|
Иван Тимошенко
Родина
|10
|
|
Виталий Лисакович
Рубин
|10
|П
|
|
Артур Галоян
Алания
|11
|
|
Александр Гаглоев
КАМАЗ
|8
|
|
Сергей Ткачев
Арсенал Т
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Андрей Савинов
Шинник
|25
|1
|2
|
|
Марат Бокоев
Велес
|25
|1
|1
|
|
Константин Савичев
Акрон
|25
|1
|9