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Сегодня, 05:37

Президент ФНЛ подтвердил информацию о продаже прав на трансляции в Китай

Сергей Разин
корреспондент
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Президент ФНЛ Наиль Измайлов прокомментировал информацию о том, что лига продала права на показ чемпионата в Китай.

«17 апреля официально объявим», — приводит слова Измайлова Metaratings.ru.

Ранее сообщалось, что Китай предложил 50 тысяч долларов за получение прав на трансляции матчей РПЛ.

Источник: https://metaratings.ru/news/prezident-fnl-izmailov-podtverdil-informaciyu-o-prodazhe-prav-na-translyacii-v-kitai-243863/
Наиль Измайлов
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Балтика 27 14 12 1 46-23 54
2
 Рубин 27 13 11 3 42-24 50
3
 Алания 27 12 9 6 43-30 45
4
 Енисей 27 11 12 4 35-26 45
5
 Волгарь 27 10 10 7 31-25 40
6
 Арсенал 27 10 7 10 33-33 37
7
 Динамо Мх 27 9 10 8 18-20 37
8
 Шинник 27 10 6 11 31-33 36
9
 СКА-Хаб. 27 9 9 9 40-33 36
10
 КАМАЗ 27 9 9 9 28-27 36
11
 Нефтехимик 27 9 9 9 24-24 36
12
 Родина 27 9 8 10 29-32 35
13
 Акрон 27 7 14 6 28-28 35
14
 Кубань 27 8 7 12 30-31 31
15
 Велес 27 8 4 15 27-42 28
16
 Уфа 27 6 7 14 25-35 25
17
 Волга 27 4 10 13 19-36 22
18
 Краснодар-2 27 5 6 16 17-44 21
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21.04 19:30
Арсенал – Рубин
 - : -
22.04 00:00
Акрон – Нефтехимик
 - : -
22.04 00:00
Балтика – Уфа
 - : -
22.04 00:00
Динамо Мх – Енисей
 - : -
22.04 00:00
Краснодар-2 – Кубань
 - : -
22.04 00:00
Родина – КАМАЗ
 - : -
22.04 00:00
Шинник – Алания
 - : -
22.04 00:00
СКА-Хаб. – Волга
 - : -
22.04 00:00
Волгарь – Велес
 - : -
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Г
Гедеон Гузина

Гедеон Гузина

Балтика

 12
Иван Тимошенко

Иван Тимошенко

Родина

 10
Виталий Лисакович

Виталий Лисакович

Рубин

 10
П
Артур Галоян

Артур Галоян

Алания

 11
Александр Гаглоев

Александр Гаглоев

КАМАЗ

 8
Сергей Ткачев

Сергей Ткачев

Арсенал Т

 7
И К Ж
Андрей Савинов

Андрей Савинов

Шинник

 25 1 2
Марат Бокоев

Марат Бокоев

Велес

 25 1 1
Константин Савичев

Константин Савичев

Акрон

 25 1 9
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