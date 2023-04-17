Президент ФНЛ подтвердил информацию о продаже прав на трансляции в Китай
Президент ФНЛ Наиль Измайлов прокомментировал информацию о том, что лига продала права на показ чемпионата в Китай.
«17 апреля официально объявим», — приводит слова Измайлова Metaratings.ru.
Ранее сообщалось, что Китай предложил 50 тысяч долларов за получение прав на трансляции матчей РПЛ.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Балтика
|27
|14
|12
|1
|46-23
|54
|
2
|Рубин
|27
|13
|11
|3
|42-24
|50
|
3
|Алания
|27
|12
|9
|6
|43-30
|45
|
4
|Енисей
|27
|11
|12
|4
|35-26
|45
|
5
|Волгарь
|27
|10
|10
|7
|31-25
|40
|
6
|Арсенал
|27
|10
|7
|10
|33-33
|37
|
7
|Динамо Мх
|27
|9
|10
|8
|18-20
|37
|
8
|Шинник
|27
|10
|6
|11
|31-33
|36
|
9
|СКА-Хаб.
|27
|9
|9
|9
|40-33
|36
|
10
|КАМАЗ
|27
|9
|9
|9
|28-27
|36
|
11
|Нефтехимик
|27
|9
|9
|9
|24-24
|36
|
12
|Родина
|27
|9
|8
|10
|29-32
|35
|
13
|Акрон
|27
|7
|14
|6
|28-28
|35
|
14
|Кубань
|27
|8
|7
|12
|30-31
|31
|
15
|Велес
|27
|8
|4
|15
|27-42
|28
|
16
|Уфа
|27
|6
|7
|14
|25-35
|25
|
17
|Волга
|27
|4
|10
|13
|19-36
|22
|
18
|Краснодар-2
|27
|5
|6
|16
|17-44
|21
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|21.04
|19:30
|
Арсенал – Рубин
|- : -
|22.04
|00:00
|
Акрон – Нефтехимик
|- : -
|22.04
|00:00
|
Балтика – Уфа
|- : -
|22.04
|00:00
|
Динамо Мх – Енисей
|- : -
|22.04
|00:00
|
Краснодар-2 – Кубань
|- : -
|22.04
|00:00
|
Родина – КАМАЗ
|- : -
|22.04
|00:00
|
Шинник – Алания
|- : -
|22.04
|00:00
|
СКА-Хаб. – Волга
|- : -
|22.04
|00:00
|
Волгарь – Велес
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гедеон Гузина
Балтика
|12
|
|
Иван Тимошенко
Родина
|10
|
|
Виталий Лисакович
Рубин
|10
|П
|
|
Артур Галоян
Алания
|11
|
|
Александр Гаглоев
КАМАЗ
|8
|
|
Сергей Ткачев
Арсенал Т
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Андрей Савинов
Шинник
|25
|1
|2
|
|
Марат Бокоев
Велес
|25
|1
|1
|
|
Константин Савичев
Акрон
|25
|1
|9
Новости