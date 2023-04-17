Президент ФНЛ подтвердил информацию о продаже прав на трансляции в Китай

Президент ФНЛ Наиль Измайлов прокомментировал информацию о том, что лига продала права на показ чемпионата в Китай.

«17 апреля официально объявим», — приводит слова Измайлова Metaratings.ru.

Ранее сообщалось, что Китай предложил 50 тысяч долларов за получение прав на трансляции матчей РПЛ.