Орещук выступил за изменение лимита на легионеров в первой лиге

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук поделился мнением о лимите на легионеров в первой лиге.

«Нужно ли менять лимит на легионеров в первой лиге? Можно и надо это сделать, потому что некоторые футболисты не соответствуют уровню лиги. Только нужно понять, какого уровня легионеров приводить надо. Надо сделать пул легионеров и потолок зарплат в 400-500 тысяч рублей», — приводит слова Орещука Legalbet.

На данный момент команды первой лиги могут иметь в своем составе не более 4 иностранных футболистов.