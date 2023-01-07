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Сегодня, 12:21

Газизов рассказал, что «Уфа» получила предложение по Голубеву

Мария Гусева
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Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал о финансовом положении клуба и возможных изменениях в составе.

— У нас проблем с финансами нет, у клуба появились новые учредители. Единственное, мы судимся с АО «Региональный фонд». У них к нам претензии на 100 миллионов рублей.

— Поступали ли в клуб предложения по Голубеву? Что будет с Емельяновым, Карпом и Суховым, у которых истекают контракты летом?

— У Артема Голубева контракт истекает через полтора года, но в клуб по нему поступило предложение, мы его рассматриваем. С Данилой Емельяновым, Кэтэлином Карпом и, безусловно, легендой клуба Александром Суховым, будем обсуждать новый контракт по окончании сезона.Наш клуб уже ведет работу на трансферном рынке, есть кандидатуры на усиление, но имена назвать не могу. Вся наша команда работает над выправлением ситуации в турнирной таблице Первой лиги. Цель клуба — в ближайшей перспективе вернуться в РПЛ.

«Уфа» занимает 16-е место в турнирной таблице первой лиги, набрав 18 очков в 20 матчах.

Источник: Metaratings.ru
Артем Голубев
Футбол
Первая лига
ФК Уфа
Шамиль Газизов
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И В Н П +/- О
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 Балтика 20 11 8 1 38-21 41
2
 Алания 20 11 5 4 37-23 38
3
 Рубин 20 10 7 3 35-22 37
4
 Енисей 20 9 7 4 28-21 34
5
 СКА-Хаб. 20 9 6 5 38-23 33
6
 Арсенал 20 9 5 6 28-25 32
7
 КАМАЗ 20 8 7 5 27-21 31
8
 Волгарь 20 8 6 6 22-19 30
9
 Шинник 20 8 4 8 21-21 28
10
 Нефтехимик 20 7 6 7 18-16 27
11
 Динамо Мх 20 6 8 6 15-16 26
12
 Родина 20 5 7 8 19-25 22
13
 Акрон 20 4 10 6 19-25 22
14
 Велес 20 6 2 12 16-31 20
15
 Кубань 20 5 4 11 18-22 19
16
 Уфа 20 4 6 10 16-28 18
17
 Волга 20 3 6 11 15-29 15
18
 Краснодар-2 20 3 4 13 15-37 13
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5.03 00:00
Акрон – Краснодар-2
 - : -
5.03 00:00
Балтика – СКА-Хаб.
 - : -
5.03 00:00
Динамо Мх – Арсенал
 - : -
5.03 00:00
Уфа – Велес
 - : -
5.03 00:00
Енисей – Волгарь
 - : -
5.03 00:00
КАМАЗ – Волга
 - : -
5.03 00:00
Нефтехимик – Алания
 - : -
5.03 00:00
Кубань – Рубин
 - : -
5.03 00:00
Родина – Шинник
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Гедеон Гузина

Гедеон Гузина

Балтика

 11
Виталий Лисакович

Виталий Лисакович

Рубин

 8
Кирилл Панченко

Кирилл Панченко

Арсенал Т

 8
П
Артур Галоян

Артур Галоян

Алания

 11
Александр Гаглоев

Александр Гаглоев

КАМАЗ

 8
Гедеон Гузина

Гедеон Гузина

Балтика

 7
И К Ж
Андрей Савинов

Андрей Савинов

Шинник

 18 1 2
Марат Бокоев

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Велес

 18 1 1
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Младен Кашчелан

Балтика

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