Газизов рассказал, что «Уфа» получила предложение по Голубеву

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал о финансовом положении клуба и возможных изменениях в составе.

— У нас проблем с финансами нет, у клуба появились новые учредители. Единственное, мы судимся с АО «Региональный фонд». У них к нам претензии на 100 миллионов рублей.

— Поступали ли в клуб предложения по Голубеву? Что будет с Емельяновым, Карпом и Суховым, у которых истекают контракты летом?

— У Артема Голубева контракт истекает через полтора года, но в клуб по нему поступило предложение, мы его рассматриваем. С Данилой Емельяновым, Кэтэлином Карпом и, безусловно, легендой клуба Александром Суховым, будем обсуждать новый контракт по окончании сезона.Наш клуб уже ведет работу на трансферном рынке, есть кандидатуры на усиление, но имена назвать не могу. Вся наша команда работает над выправлением ситуации в турнирной таблице Первой лиги. Цель клуба — в ближайшей перспективе вернуться в РПЛ.

«Уфа» занимает 16-е место в турнирной таблице первой лиги, набрав 18 очков в 20 матчах.