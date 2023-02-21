«Рубин» отдал Муллина в аренду в «Волгарь»

«Рубин» объявил о переходе нападающего Камиля Муллина на правах аренды в «Волгарь». Соглашение рассчитано до конца этого сезона.

Контракт Муллина с казанцами истекает тоже летом 2023 года.

В этом сезоне 29-летний футболист провел за «Рубин» 11 матчей и отдал 1 результативную передачу.