«Рубин» начал выплачивать долги перед 11 агентами

По данным «СЭ», «Рубин» начал выплачивать долги перед посредниками, которые подали на клуб заявления в палату по разрешению споров РФС. 20 февраля агенты начали получать первые выплаты.

У «Рубина» были задолженности перед 11 агентами и посредниками, из-за чего клуб был наказан РФС запретом на регистрацию новичков.

«Рубин» занимает третье место в турнирной таблице первой лиги, набрав 37 очков в 20 матчах.