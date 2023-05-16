«Рубин» интересуется защитниками Степановым и Калининым
По информации «СЭ», «Рубин» интересуется защитником «Арсенала» Данилом Степановым — воспитанником казанского клуба, который был продан прошлым руководством в тульский клуб за 400 тысяч евро.
Из-за ухода после сезона Ильи Самошникова, чей контракт заканчивается этим летом, казанцы рассматривают несколько кандидатур на позицию флангового защитника.
Помимо Степанова казанцы следят за защитником «Сочи» Сергеем Тереховым, защитником «Ростова» Игорем Калининым и защитником «Оренбурга» Матео Стаматовым.
«Рубин» занимает второе место в турнирной таблице первой лиги, набрав 62 очка за 31 тур.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Балтика
|31
|17
|13
|1
|53-25
|64
|
2
|Рубин
|31
|17
|11
|3
|50-27
|62
|
3
|Алания
|31
|15
|10
|6
|51-33
|55
|
4
|Енисей
|31
|12
|13
|6
|39-33
|49
|
5
|Динамо Мх
|31
|12
|10
|9
|24-23
|46
|
6
|Родина
|31
|12
|9
|10
|39-36
|45
|
7
|Волгарь
|31
|11
|11
|9
|37-32
|44
|
8
|Арсенал
|31
|11
|8
|12
|37-38
|41
|
9
|КАМАЗ
|31
|10
|11
|10
|34-33
|41
|
10
|Шинник
|31
|11
|7
|13
|34-37
|40
|
11
|Нефтехимик
|31
|10
|10
|11
|28-31
|40
|
12
|Акрон
|31
|8
|15
|8
|32-35
|39
|
13
|СКА-Хаб.
|31
|9
|11
|11
|42-38
|38
|
14
|Велес
|31
|9
|6
|16
|31-46
|33
|
15
|Кубань
|31
|8
|9
|14
|32-36
|33
|
16
|Уфа
|31
|7
|8
|16
|33-42
|29
|
17
|Волга
|31
|5
|11
|15
|21-40
|26
|
18
|Краснодар-2
|31
|5
|7
|19
|20-52
|22
|19.05
|18:00
|
Акрон – Алания
|- : -
|20.05
|00:00
|
Балтика – Рубин
|- : -
|20.05
|00:00
|
Динамо Мх – Волга
|- : -
|20.05
|00:00
|
Краснодар-2 – Велес
|- : -
|20.05
|00:00
|
Уфа – КАМАЗ
|- : -
|20.05
|00:00
|
Енисей – Нефтехимик
|- : -
|20.05
|00:00
|
СКА-Хаб. – Волгарь
|- : -
|21.05
|00:00
|
Арсенал – Шинник
|- : -
|21.05
|00:00
|
Родина – Кубань
|- : -
|Г
|
|
Иван Тимошенко
Родина
|13
|
|
Гедеон Гузина
Балтика
|13
|
|
Николай Гиоргобиани
Алания
|11
|П
|
|
Артур Галоян
Алания
|12
|
|
Александр Гаглоев
КАМАЗ
|10
|
|
Александр Зотов
Рубин
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Андрей Савинов
Шинник
|29
|1
|3
|
|
Марат Бокоев
Велес
|27
|1
|1
|
|
Константин Савичев
Акрон
|28
|1
|10