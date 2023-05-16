«Рубин» интересуется защитниками Степановым и Калининым

По информации «СЭ», «Рубин» интересуется защитником «Арсенала» Данилом Степановым — воспитанником казанского клуба, который был продан прошлым руководством в тульский клуб за 400 тысяч евро.

Из-за ухода после сезона Ильи Самошникова, чей контракт заканчивается этим летом, казанцы рассматривают несколько кандидатур на позицию флангового защитника.

Помимо Степанова казанцы следят за защитником «Сочи» Сергеем Тереховым, защитником «Ростова» Игорем Калининым и защитником «Оренбурга» Матео Стаматовым.

«Рубин» занимает второе место в турнирной таблице первой лиги, набрав 62 очка за 31 тур.