Игроки «Рубина» получат премиальные в 40 миллионов рублей за победу в первой лиге

По информации «СЭ», руководство «Рубина» сообщило команде о том, что выплатит премию в 40 миллионов рублей за победу в первой лиге.

Речь идет именно о первом месте. После 31 тура казанцы с 62 очками занимают второе место в турнирной таблице, на два очка отставая от «Балтики».

В следующем туре 20 мая команды проведут очный матч в Калининграде.