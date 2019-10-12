«Ротор» вырвал победу у «Нижнего Новгорода», «Шинник» уступил «Чайке»

«Ротор» победил «Нижний Новгород» в матче 17-го тура Олимп-ФНЛ (2:1). Голами в составе хозяев отметились полузащитник Алексей Евсеев и нападающий Анзор Саная, у гостей отличился форвард Артур Сагитов.

«Ротор» набрал 34 очка и расположился на 3-м месте в турнирной таблице, «Нижний Новгород» с 21 баллом занимает 11-ю строчку.

В других матчах «Текстильщик» в меньшинстве победил «Луч» (4:3), а «Шинник» проиграл «Чайке» (2:3).

Олимп — ФНЛ

17-й тур

«Ротор» (Волгоград) — «Нижний Новгород» — 2:1 (1:1)

Голы: Евсеев, 6 (1:0). Сагитов, 24 (1:1). Саная, 90+5 (2:1).

«Ротор» (Волгоград): Нестеренко, Ненахов, Удалый, Хомуха, Ткачук (Николаев, 87), Евсеев (Горбунов, 46), Фатуллаев (Алейник, 74), Султонов, Попов, Песегов, Муллин (Саная, 76).

«Нижний Новгород»: Анисимов, Хозин, Федорив, Гаджибеков, Абрамов (Темников, 69), Сапета, Голышев (Морозов, 77), Игнатович (Салугин, 90+2), Чудин, Палиенко (Лебедев, 88), Сагитов (Шилов, 86).

Предупреждения: Нестеренко, 24. Муллин, 31. Сагитов, 39. Федорив, 47. Хозин, 52. Ненахов, 72. Голышев, 73. Чудин, 81. Горбунов, 90+2. Сапета, 90+4.

Судья: Васильев (Ижевск).

12 октября. Волгоград. Стадион «Волгоград Арена».

«Шинник» (Ярославль) — «Чайка» (Песчанокопское) — 2:3 (1:0)

Голы: Самодин, 27 (1:0). Текучев, 49 (1:1). Дроздов, 50 (2:1). Хохлачев, 54 (2:2). Демченко, 80 (2:3).

«Шинник» (Ярославль): Яшин, Первушин, Покидышев, Щербаков, Эктов (Самойлов, 46), Алейников, Дроздов (Бакаев, 71), Кожемякин, Олейников (Пухов, 66), Низамутдинов, Самодин (Визнович, 66).

«Чайка» (Песчанокопское): Киселев, Тумасян (Демченко, 34), Бычков, Гогличидзе, Безденежных (Машнев, 75), Текучев (Васильев, 83), Леонтьев, Павленко, Хохлачев (Коржунов, 69), Коротаев (Подбельцев, 46), Белоус.

Предупреждения: Кожемякин, 37. Щербаков, 84. Белоус, 89. Киселев, 90+1.

Судья: Волошин (Смоленск).

12 октября. Ярославль. Стадион «Шинник».

«Текстильщик» (Иваново) — «Луч» (Владивосток) — 4:3 (2:3)

Голы: Катрич, 8 (0:1). Саламатов, 12 (0:2). Марущак, 19 — в свои ворота (1:2). Юрченко, 23 — с пенальти (2:2). Марущак, 45 (2:3). Фомин, 66 (3:3). Радченко, 87 (4:3).

«Текстильщик» (Иваново): Зириков, Фомин, Сараев (Макушкин, 12), Чибиров, Попов (Демин, 75), Сидоров (Щаницин, 83), Батов, Горюшкин, Сиротов, Радченко, Юрченко (Мухаметзянов, 46).

«Луч» (Владивосток): Котляров, Ботака-Иобома, Марущак, Магадиев, Насадюк, Катрич (Квеквескири, 46), Кротов (Белунов, 74), Саламатов (Алиев, 63), С.Пономаренко (Стеклов, 59), Носов, Кутьин.

Предупреждения: Чибиров, 29. Кутьин, 36. Магадиев, 42. Фомин, 45+1. Саламатов, 61. Ботака-Иобома, 66. Радченко, 87. Носов, 90+1. Щаницин, 90+1. Зириков, 90+3.

Удаление: Батов, 17.

Судья: Вилков (Нижний Новгород).

12 октября. Иваново. Стадион «Текстильщик».

ФНЛ: новости и статьи, календарь и расписание игр, турнирная таблица, обзоры матчей