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5 сентября, 16:30

«Родина» подписала контракт с бразильским полузащитником

Иван Шитик
Корреспондент
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Бразильский полузащитник Уэсли Ната стал игроком «Родины», сообщает пресс-служба клуба.

27-летний футболист начинал свою карьеру в «Шапекоэнсе». На правах аренды выступал за бразильские «Баия», «Жувентуде», «Атлетико Гойяньенсе» и «Атлетико Вотупорангуесе».

В 2019 году Ната подписал контракт с болгарским клубом «Царско Село». Спустя сезон он перешел в «Ригу».

В составе рижского клуба Ната в 2020 году стал чемпионом Латвии. Также в активе футболиста есть опыт выступления в квалификациях Лиги Европы, Лиги конференций и Лиги чемпионов.

Источник: https://vk.com/fcrodinamoscow
ФК Родина
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