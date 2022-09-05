«Родина» подписала контракт с бразильским полузащитником
Бразильский полузащитник Уэсли Ната стал игроком «Родины», сообщает пресс-служба клуба.
27-летний футболист начинал свою карьеру в «Шапекоэнсе». На правах аренды выступал за бразильские «Баия», «Жувентуде», «Атлетико Гойяньенсе» и «Атлетико Вотупорангуесе».
В 2019 году Ната подписал контракт с болгарским клубом «Царско Село». Спустя сезон он перешел в «Ригу».
В составе рижского клуба Ната в 2020 году стал чемпионом Латвии. Также в активе футболиста есть опыт выступления в квалификациях Лиги Европы, Лиги конференций и Лиги чемпионов.
Источник: https://vk.com/fcrodinamoscow
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|8
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|8
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|8
|2
|2
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|
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|8
|2
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|4
|5-11
|8
|
16
|Родина
|8
|1
|3
|4
|7-11
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17
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|
Балтика – Динамо Мх
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