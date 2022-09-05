Защитник «Алании» Кочиев считает, что владикавказский клуб не заслуживал поражения в матче с «Рубином»
Защитник «Алании» Хетаг Кочиев прокомментировал ничейный результат в матче 8-го тура первой лиги против «Рубина» (2:2).
«Эмоции, после того как сложился матч, неплохие. Мы не должны были проиграть! Соперник создал не так много моментов возле наших ворот. Тем не менее им удалось забить, но даже после пропущенных голов мы все равно верили, что «вытащим» матч», — приводит слова Кочиева пресс-служба «Алании».
22-летний защитник «Алании» забил гол после подачи углового удара в матче с «Рубином» на 88-й минуте матча и сравнял счет в игре.
Владикавказский клуб идет на третьей строчке в турнирной таблице первой лиге и набрал 15 очков. В следующем туре «Алания» 11 сентября на своем поле примет «КАМАЗ», который лидирует в первой лиге.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|КАМАЗ
|8
|5
|3
|0
|13-4
|18
|
2
|Алания
|8
|4
|3
|1
|13-8
|15
|
3
|Балтика
|8
|4
|3
|1
|13-8
|15
|
4
|Нефтехимик
|8
|4
|2
|2
|8-4
|14
|
5
|Рубин
|8
|3
|4
|1
|14-9
|13
|
6
|Арсенал
|8
|3
|4
|1
|13-8
|13
|
7
|Динамо Мх
|8
|3
|4
|1
|7-5
|13
|
8
|Енисей
|8
|3
|4
|1
|12-11
|13
|
9
|Волгарь
|8
|3
|3
|2
|6-5
|12
|
10
|Краснодар-2
|8
|3
|1
|4
|7-9
|10
|
11
|Велес
|8
|3
|0
|5
|8-11
|9
|
12
|СКА-Хаб.
|8
|2
|3
|3
|12-11
|9
|
13
|Шинник
|8
|2
|2
|4
|10-11
|8
|
14
|Кубань
|8
|2
|2
|4
|8-10
|8
|
15
|Уфа
|8
|2
|2
|4
|5-11
|8
|
16
|Родина
|8
|1
|3
|4
|7-11
|6
|
17
|Акрон
|8
|1
|2
|5
|6-16
|5
|
18
|Волга
|8
|1
|1
|6
|6-16
|4
|11.09
|00:00
|
Акрон – Родина
|- : -
|11.09
|00:00
|
Алания – КАМАЗ
|- : -
|11.09
|00:00
|
Арсенал – Нефтехимик
|- : -
|11.09
|00:00
|
Балтика – Динамо Мх
|- : -
|11.09
|00:00
|
Краснодар-2 – Енисей
|- : -
|11.09
|00:00
|
Велес – Рубин
|- : -
|11.09
|00:00
|
Шинник – Кубань
|- : -
|11.09
|00:00
|
СКА-Хаб. – Уфа
|- : -
|11.09
|00:00
|
Волгарь – Волга
|- : -
|Г
|
|
Джоэль Фамейе
Рубин
|5
|
|
Владислав Лазарев
Балтика
|4
|
|
Илья Грузнов
Шинник
|4
|П
|
|
Александр Гаглоев
КАМАЗ
|5
|
|
Кирилл Панченко
Арсенал Т
|3
|
|
Гедеон Гузина
Балтика
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Данил Полубояринов
Акрон
|7
|1
|2
|
|
Кирилл Панченко
Арсенал Т
|7
|1
|1
|
|
Александр Клещенко
Родина
|1
|1
|0