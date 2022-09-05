Защитник «Алании» Кочиев считает, что владикавказский клуб не заслуживал поражения в матче с «Рубином»

Защитник «Алании» Хетаг Кочиев прокомментировал ничейный результат в матче 8-го тура первой лиги против «Рубина» (2:2).

«Эмоции, после того как сложился матч, неплохие. Мы не должны были проиграть! Соперник создал не так много моментов возле наших ворот. Тем не менее им удалось забить, но даже после пропущенных голов мы все равно верили, что «вытащим» матч», — приводит слова Кочиева пресс-служба «Алании».

22-летний защитник «Алании» забил гол после подачи углового удара в матче с «Рубином» на 88-й минуте матча и сравнял счет в игре.

Владикавказский клуб идет на третьей строчке в турнирной таблице первой лиге и набрал 15 очков. В следующем туре «Алания» 11 сентября на своем поле примет «КАМАЗ», который лидирует в первой лиге.