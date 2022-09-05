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5 сентября, 14:08

Стали известны кандидаты на пост президента первой лиги

Два кандидата претендуют на пост президента первой лиги
Анна Горшкова
Корреспондент
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Для участия в выборах президента первой лиги зарегистрированы два кандидата, сообщает пресс-служба лиги.

«Избирательная комиссия подвела итоги процедуры выдвижения и регистрации кандидатов. По итогам зарегистрированы два кандидата: исполнительный директор первой лиги Наиль Измайлов, выдвинутый четырнадцатью клубами, и президент ФК «Легион» Шамиль Лахиялов, выдвинутый одним клубом лиги», — говорится в заявлении организации.

Выборы президента первой лиги состоятся на заседании Общего собрания клубов лиги 4 октября 2022 года.

7 июля Александр Алаев объявил об уходе с поста президента первой лиги. Он стал главой РПЛ.

Источник: https://1fnl.ru/news/12297/
Шамиль Лахиялов
Футбол
Первая лига
Наиль Измайлов
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1
 КАМАЗ 8 5 3 0 13-4 18
2
 Алания 8 4 3 1 13-8 15
3
 Балтика 8 4 3 1 13-8 15
4
 Нефтехимик 8 4 2 2 8-4 14
5
 Рубин 8 3 4 1 14-9 13
6
 Арсенал 8 3 4 1 13-8 13
7
 Динамо Мх 8 3 4 1 7-5 13
8
 Енисей 8 3 4 1 12-11 13
9
 Волгарь 8 3 3 2 6-5 12
10
 Краснодар-2 8 3 1 4 7-9 10
11
 Велес 8 3 0 5 8-11 9
12
 СКА-Хаб. 8 2 3 3 12-11 9
13
 Шинник 8 2 2 4 10-11 8
14
 Кубань 8 2 2 4 8-10 8
15
 Уфа 8 2 2 4 5-11 8
16
 Родина 8 1 3 4 7-11 6
17
 Акрон 8 1 2 5 6-16 5
18
 Волга 8 1 1 6 6-16 4
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11.09 00:00
Акрон – Родина
 - : -
11.09 00:00
Алания – КАМАЗ
 - : -
11.09 00:00
Арсенал – Нефтехимик
 - : -
11.09 00:00
Балтика – Динамо Мх
 - : -
11.09 00:00
Краснодар-2 – Енисей
 - : -
11.09 00:00
Велес – Рубин
 - : -
11.09 00:00
Шинник – Кубань
 - : -
11.09 00:00
СКА-Хаб. – Уфа
 - : -
11.09 00:00
Волгарь – Волга
 - : -
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ЖК
Г
Джоэль Фамейе

Джоэль Фамейе

Рубин

 5
Владислав Лазарев

Владислав Лазарев

Балтика

 4
Илья Грузнов

Илья Грузнов

Шинник

 4
П
Александр Гаглоев

Александр Гаглоев

КАМАЗ

 5
Кирилл Панченко

Кирилл Панченко

Арсенал Т

 3
Гедеон Гузина

Гедеон Гузина

Балтика

 3
И К Ж
Данил Полубояринов

Данил Полубояринов

Акрон

 7 1 2
Кирилл Панченко

Кирилл Панченко

Арсенал Т

 7 1 1
Александр Клещенко

Александр Клещенко

Родина

 1 1 0
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