Президент «Оренбурга» поддержал кандидатуру Алаева на пост президента ФНЛ

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин в разговоре с «СЭ» заявил, что генеральный секретарь РФС Александр Алаев является лучшей кандидатурой на пост президента ФНЛ.

— Мы в клубе обсудили этот вопрос и пришли к однозначному решению, что Александр Александрович Алаев лучшая кандидатура на пост президента ФНЛ, — заявил «СЭ» Еремякин. — Мы принимали решение руководствуясь личным опытом общения — в непростых ситуациях мы находили самый живой отклик со стороны Александра Александровича. Этим летом наш клуб один из первых испытал на себе все трудности, связанные с эпидемиологической обстановкой в мире. И в тот момент мы получили реальную помощь и консультации. Несмотря на то, что сейчас «Оренбург» играет в ФНЛ, общение с Алаевым не прекратилось — по любым вопросам, которые у нас возникают, мы обращаемся и находим помощь и поддержку. Один из таких моментов произошел буквально вчера — возникли проблемы с получением визы и возвращением одного из наших футболистов из отпуска. Ситуация была неожиданной, мы написали обращение в РФС и думали, что это займет пару дней. Но уже сегодня футболист пересек границу.

Учитывая опыт работы Александра Александровича в российском футболе мы уверены, что он поведет лигу в нужном направлении. Сейчас необходим новый взгляд на некоторые проблемы, и у Алаева получится это сделать.