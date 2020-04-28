Президент ФНЛ отреагировал на резкое заявление Игнашевича

Президент ФНЛ Игорь Ефремов в эфире «Матч ТВ» прокомментировал высказывание главного тренера «Торпедо» Сергея Игнашевича, который ранее раскритиковал вариант досрочного завершения сезона.

Согласно этому плану, РПЛ может пополнить первые два клуба ФНЛ на данный момент. «Торпедо» занимает четвертое место с 54 очками в турнирной таблице Олимп-ФНЛ.

— 30-го числа будет известна официальная позиция всех руководителей. Подавляющее большинство считает, что в те сроки, которые предлагают доиграть — это сделать невозможно. Что касается заявления Сергея Игнашевича, то ни от руководителей, ни от акционеров «Торпедо» такой позиции я не слышал и не обсуждал. В ежедневном режиме мы общались со всеми руководителями, — заявил Ефремов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Сергей Игнашевич: «Почему «Ротор», который не летал в Хабаровск, во Владивосток и не сыграл в Москве с «Торпедо», выходит в РПЛ? Это нечестно»