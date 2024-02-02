«Химки» не могут договориться о сумме трансфера лучшего форварда чемпионата Боливии Ромеро

«Химки» не могут договориться с клубом «Олвейс Реди» о сумме трансфера за лучшего бомбардира прошлого чемпионата Боливии Дорни Ромеро, сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, «Химки» сделали финальное предложение «Олвейс Реди» и не собираются улучшать предложение. Отмечается, что пока переговоры зашли в тупик.

В 2023 году 25-летний футболист сыграл в 46 матчах за венесуэльский клуб, в которых записал на свой счет 29 голов. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 900 тысяч евро.