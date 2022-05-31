Агент Мрзляка рассказал о будущем полузащитника после ухода из «Уфы»

Агент Марсель Качинари, представляющий интересы бывшего полузащитника «Уфы» Филипа Мрзляка, рассказал о планах 29-летнего футболиста.

«Да, Филип готов вернуться в Россию, это правда. Два российских клуба уже контактировали со мной, но назвать я их не могу по профессиональным соображениям», — сказал Качинари «Чемпионату».

Напомним, Мрзляк стал футболистом команды из Башкортостана в ноябре 2020 года в статусе свободного агента. В 43 матчах за клуб хорватский полузащитник забил четыре гола и отдал шесть результативных передач.

В прошлом году сообщалось об интересе к Мрзляку со стороны московского ЦСКА: тогда командой руководил соотечественник футболиста Ивица Олич.