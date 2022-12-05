Футбол
Первая лига (ФНЛ)
Новости
Таблица Календарь / результаты Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Р§Рњ 2022
Главная
Футбол
ФНЛ

Сегодня, 15:00

Почему «Рубин» не доминирует в первой лиге? Мнение Дзагоева

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Полузащитник «Рубина» Алан Дзагоев в интервью «СЭ» оценил выступление казанцев в первой части сезона.

— Вы ушли в отпуск на мажорной ноте. Обыграли крепкий «Нефтехимик», забили красивый гол. Какие чувства сейчас испытываете?

— В отпуск всегда лучше уходить на мажорной ноте. Победа создает хорошее настроение, особенно в первые дни. Само собой, забивать тоже приятно. Конечно, хотелось бы побольше голов и ассистов. Это мой второй гол за «Рубин», потихоньку набираю обороты. В июле и августе я тренировался в индивидуальном режиме, отпуска у меня не было, потом присоединился к казанцам. Конечно, подустал за это время морально и физически, сейчас хочется просто отдохнуть.

— Как бы вы оценили первую часть сезона для «Рубина»? Третье место в таблице — все закономерно?

— И мне, и всем ребятам в команде хотелось большего. Думаю, все ожидали, что «Рубин» будет идти на первом месте. Первая лига сложная, но последнее время в отдельные, я бы даже сказал, большие, отрезки у нас уже что-то получалось. Это матчи со «СКА-Хабаровск», «Краснодаром-2», «Енисеем». Да, с «Енисеем» была только ничья, но видно, что рисунок игры уже преображался. Конечно, третье место — не то, которое должен занимать «Рубин».

— Вашу команду из-за состава называли «галактикос», но не сказать, что во многих матчах вы доминировали. Не было феерии. Почему?

— Я же говорю, это сложная лига. Однозначно тут больше беготни. Смотрел после игр показатели Instat — пробег у всех всегда был большой. В отдельных матчах было видно, что мы доминировали, при этом счет не обязательно должен быть 4:0, 5:0. В ЦСКА мы могли выиграть только 1:0, но владеть преимуществом весь матч — было понятно, что победа за нами. И в «Рубине» это стало проявляться все больше и больше. Но не надо забывать о том, что многие игроки, и я в том числе, пришли три-четыре месяца назад. Что можно за это время наработать? Если кто-то скажет, что за три месяца построит идеальную игру и будет доминировать, это неправда. Даже в ЦСКА, когда там были Думбия, Хонда, Вагнер, Тошич и все-все-все, на это требовалось больше времени. Да, мы могли набирать очки и моментами показывать хорошую игру, но стабильно доминировать команда смогла примерно через год, даже с такими футболистами. А тут многие пришли совсем недавно — требуется время, чтобы все наладить. Но, повторюсь, последнее время на отдельных больших отрезках у нас появилось это доминирование.

«Рубин» после 20 туров первой лиги занимает третье место с 37 очками.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. ЧМ
Бразилия
Корея

Ф1(-1.5)

28%

1.81

ТБ 2.5

26%

1.77

Обе забьют - да

16%

2.43
⚽ Футбол. ЧМ
Марокко
Испания

Обе забьют - да

25%

2.30

ИТБ1 (0.5)

22%

1.86

П2

18%

1.59
⚽ Футбол. ЧМ
Португалия
Швейцария

П1

30%

1.92

ТМ 2.5

23%

1.71

Обе забьют - да

21%

1.73
Алан Дзагоев
Первая лига
ФК Рубин (Казань)
0
Читайте также
Лионель Месси назвал фаворитов ЧМ-2022
Молодой форвард победил рак и вернулся в хоккей. А теперь — дебютировал в КХЛ!
Путину доложили о ЧП на аэродроме под Рязанью
В нескольких областях Украины объявлена воздушная тревога
Протестующие в столице Монголии ворвались в здание правительства
Что происходит с чистой водой на Сахалине
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов объяснил ситуацию с долгами клуба

Дзагоев — о Слуцком: «Величина в футболе и просто хороший человек»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Балтика 20 11 8 1 38-21 41
2
 Алания 20 11 5 4 37-23 38
3
 Рубин 20 10 7 3 35-22 37
4
 Енисей 20 9 7 4 28-21 34
5
 СКА-Хаб. 20 9 6 5 38-23 33
6
 Арсенал 20 9 5 6 28-25 32
7
 КАМАЗ 20 8 7 5 27-21 31
8
 Волгарь 20 8 6 6 22-19 30
9
 Шинник 20 8 4 8 21-21 28
10
 Нефтехимик 20 7 6 7 18-16 27
11
 Динамо Мх 20 6 8 6 15-16 26
12
 Родина 20 5 7 8 19-25 22
13
 Акрон 20 4 10 6 19-25 22
14
 Велес 20 6 2 12 16-31 20
15
 Кубань 20 5 4 11 18-22 19
16
 Уфа 20 4 6 10 16-28 18
17
 Волга 20 3 6 11 15-29 15
18
 Краснодар-2 20 3 4 13 15-37 13
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
5.03 00:00
Акрон – Краснодар-2
 - : -
5.03 00:00
Балтика – СКА-Хаб.
 - : -
5.03 00:00
Динамо Мх – Арсенал
 - : -
5.03 00:00
Уфа – Велес
 - : -
5.03 00:00
Енисей – Волгарь
 - : -
5.03 00:00
КАМАЗ – Волга
 - : -
5.03 00:00
Нефтехимик – Алания
 - : -
5.03 00:00
Кубань – Рубин
 - : -
5.03 00:00
Родина – Шинник
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гедеон Гузина

Гедеон Гузина

Балтика

 12
Виталий Лисакович

Виталий Лисакович

Рубин

 8
Кирилл Панченко

Кирилл Панченко

Арсенал Т

 8
П
Артур Галоян

Артур Галоян

Алания

 9
Александр Гаглоев

Александр Гаглоев

КАМАЗ

 7
Николай Гиоргобиани

Николай Гиоргобиани

Алания

 6
И К Ж
Андрей Савинов

Андрей Савинов

Шинник

 18 1 2
Марат Бокоев

Марат Бокоев

Велес

 18 1 1
Младен Кашчелан

Младен Кашчелан

Балтика

 16 1 5
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости