Почему «Рубин» не доминирует в первой лиге? Мнение Дзагоева
Полузащитник «Рубина» Алан Дзагоев в интервью «СЭ» оценил выступление казанцев в первой части сезона.
— Вы ушли в отпуск на мажорной ноте. Обыграли крепкий «Нефтехимик», забили красивый гол. Какие чувства сейчас испытываете?
— В отпуск всегда лучше уходить на мажорной ноте. Победа создает хорошее настроение, особенно в первые дни. Само собой, забивать тоже приятно. Конечно, хотелось бы побольше голов и ассистов. Это мой второй гол за «Рубин», потихоньку набираю обороты. В июле и августе я тренировался в индивидуальном режиме, отпуска у меня не было, потом присоединился к казанцам. Конечно, подустал за это время морально и физически, сейчас хочется просто отдохнуть.
— Как бы вы оценили первую часть сезона для «Рубина»? Третье место в таблице — все закономерно?
— И мне, и всем ребятам в команде хотелось большего. Думаю, все ожидали, что «Рубин» будет идти на первом месте. Первая лига сложная, но последнее время в отдельные, я бы даже сказал, большие, отрезки у нас уже что-то получалось. Это матчи со «СКА-Хабаровск», «Краснодаром-2», «Енисеем». Да, с «Енисеем» была только ничья, но видно, что рисунок игры уже преображался. Конечно, третье место — не то, которое должен занимать «Рубин».
— Вашу команду из-за состава называли «галактикос», но не сказать, что во многих матчах вы доминировали. Не было феерии. Почему?
— Я же говорю, это сложная лига. Однозначно тут больше беготни. Смотрел после игр показатели Instat — пробег у всех всегда был большой. В отдельных матчах было видно, что мы доминировали, при этом счет не обязательно должен быть 4:0, 5:0. В ЦСКА мы могли выиграть только 1:0, но владеть преимуществом весь матч — было понятно, что победа за нами. И в «Рубине» это стало проявляться все больше и больше. Но не надо забывать о том, что многие игроки, и я в том числе, пришли три-четыре месяца назад. Что можно за это время наработать? Если кто-то скажет, что за три месяца построит идеальную игру и будет доминировать, это неправда. Даже в ЦСКА, когда там были Думбия, Хонда, Вагнер, Тошич и все-все-все, на это требовалось больше времени. Да, мы могли набирать очки и моментами показывать хорошую игру, но стабильно доминировать команда смогла примерно через год, даже с такими футболистами. А тут многие пришли совсем недавно — требуется время, чтобы все наладить. Но, повторюсь, последнее время на отдельных больших отрезках у нас появилось это доминирование.
«Рубин» после 20 туров первой лиги занимает третье место с 37 очками.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Балтика
|20
|11
|8
|1
|38-21
|41
|
2
|Алания
|20
|11
|5
|4
|37-23
|38
|
3
|Рубин
|20
|10
|7
|3
|35-22
|37
|
4
|Енисей
|20
|9
|7
|4
|28-21
|34
|
5
|СКА-Хаб.
|20
|9
|6
|5
|38-23
|33
|
6
|Арсенал
|20
|9
|5
|6
|28-25
|32
|
7
|КАМАЗ
|20
|8
|7
|5
|27-21
|31
|
8
|Волгарь
|20
|8
|6
|6
|22-19
|30
|
9
|Шинник
|20
|8
|4
|8
|21-21
|28
|
10
|Нефтехимик
|20
|7
|6
|7
|18-16
|27
|
11
|Динамо Мх
|20
|6
|8
|6
|15-16
|26
|
12
|Родина
|20
|5
|7
|8
|19-25
|22
|
13
|Акрон
|20
|4
|10
|6
|19-25
|22
|
14
|Велес
|20
|6
|2
|12
|16-31
|20
|
15
|Кубань
|20
|5
|4
|11
|18-22
|19
|
16
|Уфа
|20
|4
|6
|10
|16-28
|18
|
17
|Волга
|20
|3
|6
|11
|15-29
|15
|
18
|Краснодар-2
|20
|3
|4
|13
|15-37
|13
|5.03
|00:00
|
Акрон – Краснодар-2
|- : -
|5.03
|00:00
|
Балтика – СКА-Хаб.
|- : -
|5.03
|00:00
|
Динамо Мх – Арсенал
|- : -
|5.03
|00:00
|
Уфа – Велес
|- : -
|5.03
|00:00
|
Енисей – Волгарь
|- : -
|5.03
|00:00
|
КАМАЗ – Волга
|- : -
|5.03
|00:00
|
Нефтехимик – Алания
|- : -
|5.03
|00:00
|
Кубань – Рубин
|- : -
|5.03
|00:00
|
Родина – Шинник
|- : -
|Г
|
|
Гедеон Гузина
Балтика
|12
|
|
Виталий Лисакович
Рубин
|8
|
|
Кирилл Панченко
Арсенал Т
|8
|П
|
|
Артур Галоян
Алания
|9
|
|
Александр Гаглоев
КАМАЗ
|7
|
|
Николай Гиоргобиани
Алания
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Андрей Савинов
Шинник
|18
|1
|2
|
|
Марат Бокоев
Велес
|18
|1
|1
|
|
Младен Кашчелан
Балтика
|16
|1
|5