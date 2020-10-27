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Пиняев может выйти на поле в матче с «Чайкой»

18:21
Сергей Пиняев. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Сергей Пиняев. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Как стало известно «СЭ», нападающий «Чертаново» Сергей Пиняев может вернуться на поле в матче 18-го тура Олимп ФНЛ против «Чайки». 15-летний россиянин, который из-за травмы пропустил больше месяца, будет включен в заявку московской команды.

Матч «Чертаново» — «Чайка» пройдет в среду, 28 октября. Начало — в 18.00 (мск).

В нынешнем сезоне Пиняев провел 8 матчей за «Чертаново», забил один гол и сделал две результативные передачи. (Вячеслав Короткин)

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