Пиняев может выйти на поле в матче с «Чайкой»

Как стало известно «СЭ», нападающий «Чертаново» Сергей Пиняев может вернуться на поле в матче 18-го тура Олимп ФНЛ против «Чайки». 15-летний россиянин, который из-за травмы пропустил больше месяца, будет включен в заявку московской команды.

Матч «Чертаново» — «Чайка» пройдет в среду, 28 октября. Начало — в 18.00 (мск).

В нынешнем сезоне Пиняев провел 8 матчей за «Чертаново», забил один гол и сделал две результативные передачи. (Вячеслав Короткин)