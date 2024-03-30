Первая лига: расписание трансляций матчей тура ФНЛ 30 марта
30 марта пройдут шесть матчей 25-го тура Мелбет-Первой лиги
30 марта пройдут шесть матчей 25-го тура Мелбет-Первой лиги. «Енисей» примет «Химки», «Сокол» отправился в гости к «СКА-Хабаровск» и другие встречи.
«СЭ» публикует информацию с расписанием трансляций и временем начала игр (мск) ФНЛ 30 марта.
Расписание матчей ФНЛ и где смотреть трансляции игр 30 марта
- 08:00. «Енисей» — «Химки». Онлайн-трансляция / Видеотрансляция на сайте matchtv.ru
- 14:00. «СКА-Хабаровск» — «Сокол». Онлайн-трансляция / Видеотрансляция на сайте matchtv.ru и в сообществе ФНЛ во ВКонтакте
- 16:00. «Торпедо» — КАМАЗ. Онлайн-трансляция / Видеотрансляция на сайте matchtv.ru и в сообществе ВКонтакте
- 16:00. «Шинник» — «Ленинградец». Онлайн-трансляция / Видеотрансляция на сайте matchtv.ru и в сообществе ФНЛ во ВКонтакте
- 16:00. «Арсенал» — «Тюмень». Онлайн-трансляция / Видеотрансляция на сайте matchtv.ru и в сообществе ФНЛ во ВКонтакте
- 19:30. «Родина» — «Волгарь». Онлайн-трансляция / Видеотрансляция на сайте matchtv.ru и в сообществе ФНЛ во ВКонтакте
Мелбет-Первая лига: календарь матчей, результаты игр и турнирные таблицы в актуальном виде доступны в разделах лиг на нашем сайте.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Химки
|23
|12
|6
|5
|36-23
|42
|
2
|Акрон
|23
|12
|5
|6
|32-19
|41
|
3
|Динамо Мх
|23
|12
|4
|7
|24-13
|40
|
4
|Арсенал
|23
|10
|10
|3
|28-15
|40
|
5
|Родина
|23
|10
|7
|6
|35-20
|37
|
6
|Тюмень
|23
|10
|6
|7
|28-21
|36
|
7
|Алания
|23
|9
|9
|5
|25-25
|36
|
8
|Нефтехимик
|23
|9
|6
|8
|23-21
|33
|
9
|Енисей
|23
|9
|3
|11
|37-32
|30
|
10
|КАМАЗ
|23
|7
|8
|8
|21-23
|29
|
11
|СКА-Хаб.
|23
|7
|7
|9
|22-26
|28
|
12
|Торпедо
|23
|7
|7
|9
|19-23
|28
|
13
|Шинник
|23
|7
|6
|10
|27-36
|27
|
14
|Ленинградец
|23
|6
|6
|11
|16-28
|24
|
15
|Сокол
|23
|6
|6
|11
|19-37
|24
|
16
|Черноморец
|23
|5
|9
|9
|21-28
|24
|
17
|Кубань
|23
|5
|6
|12
|17-29
|21
|
18
|Волгарь
|23
|4
|9
|10
|18-29
|21
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|30.03
|08:00
|
Енисей – Химки
|- : -
|30.03
|14:00
|
СКА-Хаб. – Сокол
|- : -
|30.03
|16:00
|
Торпедо – КАМАЗ
|- : -
|30.03
|16:00
|
Шинник – Ленинградец
|- : -
|30.03
|16:00
|
Арсенал – Тюмень
|- : -
|30.03
|19:30
|
Родина – Волгарь
|- : -
|31.03
|17:00
|
Алания – Черноморец
|- : -
|31.03
|17:30
|
Нефтехимик – Акрон
|- : -
|1.04
|17:00
|
Кубань – Динамо Мх
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Джонатан Окоронкво
Арсенал Т
|13
|
|
Иван Тимошенко
Родина
|13
|
|
Ислам Машуков
Алания
|10
|П
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|6
|
|
Никита Глушков
Енисей
|5
|
|
Егор Иванов
Енисей
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Заурбек Плиев
Сокол, Родина
|11
|1
|5
|
|
Заур Тарба
Алания
|18
|1
|5
|
|
Евгений Осипов
Кубань
|16
|1
|3
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