Первая лига: расписание трансляций матчей тура ФНЛ 30 марта

30 марта пройдут шесть матчей 25-го тура Мелбет-Первой лиги. «Енисей» примет «Химки», «Сокол» отправился в гости к «СКА-Хабаровск» и другие встречи.

«СЭ» публикует информацию с расписанием трансляций и временем начала игр (мск) ФНЛ 30 марта.

Расписание матчей ФНЛ и где смотреть трансляции игр 30 марта

08:00. «Енисей» — «Химки». Онлайн-трансляция / Видеотрансляция на сайте matchtv.ru

14:00. «СКА-Хабаровск» — «Сокол». Онлайн-трансляция / Видеотрансляция на сайте matchtv.ru и в сообществе ФНЛ во ВКонтакте

16:00. «Торпедо» — КАМАЗ. Онлайн-трансляция / Видеотрансляция на сайте matchtv.ru и в сообществе ВКонтакте

16:00. «Шинник» — «Ленинградец». Онлайн-трансляция / Видеотрансляция на сайте matchtv.ru и в сообществе ФНЛ во ВКонтакте

16:00. «Арсенал» — «Тюмень». Онлайн-трансляция / Видеотрансляция на сайте matchtv.ru и в сообществе ФНЛ во ВКонтакте

19:30. «Родина» — «Волгарь». Онлайн-трансляция / Видеотрансляция на сайте matchtv.ru и в сообществе ФНЛ во ВКонтакте

Мелбет-Первая лига: календарь матчей, результаты игр и турнирные таблицы в актуальном виде доступны в разделах лиг на нашем сайте.