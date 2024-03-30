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Сегодня, 01:00

Первая лига: расписание трансляций матчей тура ФНЛ 30 марта

30 марта пройдут шесть матчей 25-го тура Мелбет-Первой лиги
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев.
Андрей Талалаев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

30 марта пройдут шесть матчей 25-го тура Мелбет-Первой лиги. «Енисей» примет «Химки», «Сокол» отправился в гости к «СКА-Хабаровск» и другие встречи.

«СЭ» публикует информацию с расписанием трансляций и временем начала игр (мск) ФНЛ 30 марта.

Расписание матчей ФНЛ и где смотреть трансляции игр 30 марта

Мелбет-Первая лига: календарь матчей, результаты игр и турнирные таблицы в актуальном виде доступны в разделах лиг на нашем сайте.

Футбол
Первая лига
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Химки 23 12 6 5 36-23 42
2
 Акрон 23 12 5 6 32-19 41
3
 Динамо Мх 23 12 4 7 24-13 40
4
 Арсенал 23 10 10 3 28-15 40
5
 Родина 23 10 7 6 35-20 37
6
 Тюмень 23 10 6 7 28-21 36
7
 Алания 23 9 9 5 25-25 36
8
 Нефтехимик 23 9 6 8 23-21 33
9
 Енисей 23 9 3 11 37-32 30
10
 КАМАЗ 23 7 8 8 21-23 29
11
 СКА-Хаб. 23 7 7 9 22-26 28
12
 Торпедо 23 7 7 9 19-23 28
13
 Шинник 23 7 6 10 27-36 27
14
 Ленинградец 23 6 6 11 16-28 24
15
 Сокол 23 6 6 11 19-37 24
16
 Черноморец 23 5 9 9 21-28 24
17
 Кубань 23 5 6 12 17-29 21
18
 Волгарь 23 4 9 10 18-29 21
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17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
30.03 08:00
Енисей – Химки
 - : -
30.03 14:00
СКА-Хаб. – Сокол
 - : -
30.03 16:00
Торпедо – КАМАЗ
 - : -
30.03 16:00
Шинник – Ленинградец
 - : -
30.03 16:00
Арсенал – Тюмень
 - : -
30.03 19:30
Родина – Волгарь
 - : -
31.03 17:00
Алания – Черноморец
 - : -
31.03 17:30
Нефтехимик – Акрон
 - : -
1.04 17:00
Кубань – Динамо Мх
 - : -
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ЖК
Г
Джонатан Окоронкво

Джонатан Окоронкво

Арсенал Т

 13
Иван Тимошенко

Иван Тимошенко

Родина

 13
Ислам Машуков

Ислам Машуков

Алания

 10
П
Бутта Магомедов

Бутта Магомедов

Химки

 6
Никита Глушков

Никита Глушков

Енисей

 5
Егор Иванов

Егор Иванов

Енисей

 5
И К Ж
Заурбек Плиев

Заурбек Плиев

Сокол, Родина

 11 1 5
Заур Тарба

Заур Тарба

Алания

 18 1 5
Евгений Осипов

Евгений Осипов

Кубань

 16 1 3
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