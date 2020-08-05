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Перед «Енисеем» поставлена задача занять 12-е место в ФНЛ

11:47
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Министр спорт Красноярского края Павел Растовцев объявил, какие задачи стоят перед «Енисеем» в предстоящем сезоне.

— В этом чемпионате у нас участвует 22 команды, — приводит слова директора «Енисея» Алексея Ивахова Sibnovosti.ru. — Шесть команд вылетает. Чемпионат будет интересный и трудный. В прошлом году мы заняли 14-е место, что никого, наверное, не удовлетворяет. Предложение — рассмотреть с шестого по десятое место.

— Учитывая, как мы с вами полтора месяца мучались с бюджетом, ваша цель — смелая, Алексей Евгеньевич, — ответил Ростовцев.

— А зачем тогда работать? Хочется большего! — настаивал Ивахов.

— Ставим 12-е место, чтобы было чуть-чуть лучше, чем в прошлом году, а если лимиты увеличатся, то мы возьмем обязательства вплоть до шестого места, — резюмировал Ростовцев.

Дополнительная информация:

https://krsk.sibnovosti.ru/sport/386000-krasnoyarskiy-sport-ustremilsya-na-dno

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