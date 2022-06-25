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Сегодня, 12:32

Отец Гамида Агаларова рассказал о будущем сына

Мария Куцубеева
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Руслан Агаларов, отец нападающего «Уфы» Гамида Агаларова, в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал о будущем футболиста.

«На данный момент у Гамида действующий контракт с «Уфой», — сказал Агаларов «СЭ».

По итогам сезона-2021/22 «Уфа» заняла 14-е место в РПЛ, проиграла «Оренбургу» (3:4 по сумме двух встреч) в стыковых матчах и вылетела в ФНЛ-1. Агаларов стал лучшим бомбардиром РПЛ в минувшем сезоне, всего у 21-летнего россиянина 20 голов и 2 результативных передачи в 33 матчах за команду во всех турнирах.

Гамид Агаларов
ФК Уфа
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