Слуцкий прокомментировал разгромную победу «Рубина» над «КАМАЗом» в товарищеском матче

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал разгромную победу над «КАМАЗом» в товарищеском матче (5:0).

«Опять мы сыграли по существу два тайма двумя составами, — цитирует Слуцкого официальный сайт «Рубина». — Пока идет вход в сезон, но по качеству выглядели уже гораздо лучше. Не знаю, здесь или разница в уровне соперника, или мы стали выглядеть солиднее. Сегодня Фамейе попробовали во фланговой зоне, Муллина на острие атаки. Игра прошла с ощутимым преимуществом, и счет об этом говорит».

«Рубин» во втором товарищеском матче на сборах обыграл «КАМАЗ» (5:0), голы в игре забили Джоэль Фамейе (18), Дарко Йевтич (26), Камиль Муллин (46), Владислав Игнатьев (72, с пенальти) и Солтмурад Бакаев (80). Команда Леонида Слуцкого по итогам сезона-2021/22 вылетели в ФНЛ. «КАМАЗ» занял 17-е место в лиге в прошедшем сезоне.

Ранее казанский клуб одержал победу в товарищеском матче против «Акрона» (1:0).