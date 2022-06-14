Горлов является основным кандидатом на пост главного тренера «Енисея»

Основным кандидатом на пост главного тренера красноярского «Енисея» является Артем Горлов, информирует «Чемпионат» со ссылкой на собственный источник.

Горлов в настоящий момент возглавляет команду из Орехова-Зуева «Знамя Труда».

34-летний специалист в разное время работал в «Домодедово», «Кубани-2», «Долгопрудном», «Паланге» и «Локомотиве» (Юрмала).

10 июня «Енисей» объявил об уходе Вадима Гаранина, который будет работать с клубом РПЛ.

Под руководством Гаранина красноярский клуб в минувшем сезоне занял 5-е место в ФНЛ и прошел в полуфинал БЕТСИТИ Кубка России.