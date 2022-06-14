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Сегодня, 15:07

Горлов является основным кандидатом на пост главного тренера «Енисея»

Галина Глазко
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Основным кандидатом на пост главного тренера красноярского «Енисея» является Артем Горлов, информирует «Чемпионат» со ссылкой на собственный источник.

Горлов в настоящий момент возглавляет команду из Орехова-Зуева «Знамя Труда».

34-летний специалист в разное время работал в «Домодедово», «Кубани-2», «Долгопрудном», «Паланге» и «Локомотиве» (Юрмала).

10 июня «Енисей» объявил об уходе Вадима Гаранина, который будет работать с клубом РПЛ.

Под руководством Гаранина красноярский клуб в минувшем сезоне занял 5-е место в ФНЛ и прошел в полуфинал БЕТСИТИ Кубка России.

Источник: https://www.championat.com/football/news-4725399-trener-znamya-truda-gorlov-osnovnoj-kandidat-na-post-glavnogo-trenera-eniseya.html

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
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