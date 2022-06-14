Агент Маньяков: «Предварительно Вадим Евсеев должен начать сборы с Шинником»

Агент главного тренера «Шинника» Вадима Евсеева Александр Маньяков в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на информацию о продлении контракта с клубом.

«Продлил Вадим Евсеев контракт с «Шинником»? Мы ждем 20 июня. Команда по плану должна собраться на базе. Не буду скрывать, до конца еще решение о продлении контракта пока не принято. Предварительно к 20 числу Вадим Валентинович должен быть на базе команды с «Шинником» для того, что в начать подготовительный сбор», — сказал Маньяков «СЭ».

В следующем сезоне «Шинник» будет выступать в ФНЛ. Евсеев тренирует ярославскую команду с июня 2021 года.